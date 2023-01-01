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Fransa'da emeklilik protestosu büyüyor: Göstericiler Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi

Sağlık sisteminde alarm veren Fransa'da emeklilik yaşının 64'e çıkarılması yeni bir krize sebep oldu. 19 Ocak'ta başlayan gösterilerde, iki milyon kişi sokağa inerek Macron hükümetini protesto etti. Fransız polisi, hükümetin emeklilik teklifini protesto eden göstericilere sert müdahalede bulunurken başta Paris olmak üzere ülkenin pek çok noktasında sokaklar savaş alanına döndü.

13:53 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fransa'da emeklilik reformu protestolarında polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Fransa'da emeklilik reformu protestolarında polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesiyle ilgili reform teklifinin parlamentoya sunulacağının açıklanmasının ardından ülkede yeni bir kriz çıktı. 19 Ocak'ta başlayan gösterilerde, iki milyon kişi sokağa inerek Macron hükümetini protesto etti. 10 gençlik örgütünün çağrısıyla başlayan protestolarda, polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE

Fransız polisi, Macron hükümetinin emeklilik teklifini protesto eden göstericilere sert müdahalede bulundu.
"64 yaşında emekliliğe hayır"
,
"60 yaşından sonra çalışmak öldürür"
,
"Metro, iş, tabut"
pankartları taşıyan eylemciler,
"Hep birlikte genel grev"
,
"Macron istemese de işçilerin onuru için buradayız"
sloganları attı.

Tansiyonun yükseldiği protestolarda, başta Paris olmak üzere ülkenin pek çok noktasında sokaklar savaş alanına döndü.




#Fransa
#emeklilik protestosu
#Paris
#Macron
1 saat önce
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Fransa'da emeklilik protestosu büyüyor: Göstericiler Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi
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