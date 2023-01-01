Fransa'da emeklilik protestosu büyüyor: Göstericiler Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi

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Fransa'da emeklilik reformu protestolarında polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.
Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e yükseltilmesiyle ilgili reform teklifinin parlamentoya sunulacağının açıklanmasının ardından ülkede yeni bir kriz çıktı. 19 Ocak'ta başlayan gösterilerde, iki milyon kişi sokağa inerek Macron hükümetini protesto etti. 10 gençlik örgütünün çağrısıyla başlayan protestolarda, polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.
Tansiyonun yükseldiği protestolarda, başta Paris olmak üzere ülkenin pek çok noktasında sokaklar savaş alanına döndü.