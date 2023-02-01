Fransa'da emeklilik reformu protestoları büyüyor: Polisten göstericilere sert müdahale

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Fransız polisi, emeklilik reformu protestosuna gazla müdahale etti.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmasının ardından ülkede yeni bir kriz çıktı. İşçi sendikalarının grev kararı alması sonrası binlerce kişi sokağa indi.
Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolara 1.27 milyon kişinin katıldığını açıklarken, Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise, gösterilere 2,8 milyon kişinin destek verdiğini ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, Paris'teki gösterilere, 80 bin ile 87 bin arasında kişinin katıldığı aktarıldı. Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 11 bin polis görev yaparken, protestolara 8 büyük sendika destek verdi.
Polis, başkent Paris’te Napolyon'un mezarının bulunduğu Les Invalides’in de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Çıkan olaylarda 30 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.