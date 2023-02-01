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Fransa'da emeklilik reformu protestoları büyüyor: Polisten göstericilere sert müdahale

Fransa'da emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasının ardından başlayan protestoların şiddeti her geçen gün artıyor. Ülkede 200 şehir ve kasabada düzenlenen protestolara polis tarafından göz yaşartıcı gaz ile müdahale edildi. Çıkan olaylarda 30 kişi gözaltına alındı.

09:54 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fransız polisi, emeklilik reformu protestosuna gazla müdahale etti.

Fransız polisi, emeklilik reformu protestosuna gazla müdahale etti.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmasının ardından ülkede yeni bir kriz çıktı. İşçi sendikalarının grev kararı alması sonrası binlerce kişi sokağa indi.

PROTESTOLARA SENDİKALAR DA DESTEK VERİYOR

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolara 1.27 milyon kişinin katıldığını açıklarken, Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise, gösterilere 2,8 milyon kişinin destek verdiğini ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, Paris'teki gösterilere, 80 bin ile 87 bin arasında kişinin katıldığı aktarıldı. Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 11 bin polis görev yaparken, protestolara 8 büyük sendika destek verdi.

30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, başkent Paris’te Napolyon'un mezarının bulunduğu Les Invalides’in de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Çıkan olaylarda 30 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.




#Fransa
#Macron
#emeklilik protestosu
1 saat önce
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Fransa'da emeklilik reformu protestoları büyüyor: Polisten göstericilere sert müdahale
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