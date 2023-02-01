Fransa'da emeklilik reformu protestoları büyüyor: Polisten göstericilere sert müdahale

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelindeki protestolara 1.27 milyon kişinin katıldığını açıklarken, Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise, gösterilere 2,8 milyon kişinin destek verdiğini ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise, Paris'teki gösterilere, 80 bin ile 87 bin arasında kişinin katıldığı aktarıldı. Gösteriler nedeniyle ülke genelinde 11 bin polis görev yaparken, protestolara 8 büyük sendika destek verdi.