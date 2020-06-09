Fransa'da emsal karar: 'İşten bunaldım' davasında 40 bin euro tazminat

Fransız yargı tarihindeki ilk ‘işinden bunalma davası’ olarak görülen dava karara bağlandı. Başkent Paris’te bir parfüm şirketinde çalışan Frederic Desnard, kendisine çok sıkıcı ve basit işler vererek depresyona sürüklediğini savunduğu firmasına karşı açtığı davada tazminat almaya hak kazandı. Mahkemede, çok fazla çalışma nedeniyle çöküş noktasına gelmek olarak tanımlanan ‘tükenmişliğe’ tezat olarak sık sık ‘sıkıntıdan patlamak’ tabiri kullanıldı.

"CEO'nun ayak işlerini yapıyorum"

The Telegraph'ın haberine göre; yöneticilik görevleri yerine, şirket CEO’sunun bilgisayarını güncelleme, patronunun evine tamirci çağırma gibi görevler verildiğinden yakınan Desnard, bu yetersizlik hissinin giderek sağlığını da etkilediğini savundu. Şirketse savunma olarak, Desnard’ın dört yıl boyunca sıkıldığına dair herhangi bir serzenişte bulunmadığını öne sürdü.

Desnard her ne kadar 550 bin euro talep etse de mahkeme, şirketi yol açtığı zararlar karşılığında 40 bin euro tazminat ödemeye mahkûm etti.

Fransızlar benzer durumlardan şikayetçi

Bu dava her ne kadar bir ilk niteliği taşısa da, Fransa’daki çalışanların üçte birinin Desnard ile aynı durumda olduğu belirtiliyor. Çalışanların yaşadığı riskler konusunda uzmanlaşan Technologia firmasının sahibi Jean Claude Delgenes, “Bugün işyerlerinde yaşanan sıkıntı, insanların başka bir şey yapmak için işlerini bırakmaktan korkmalarından kaynaklanıyor” diyor.