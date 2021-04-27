Fransa'da Ermenilerin saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı: 10 arabayla gelen 40 kişi saldırdı

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde bir Türk aile Ermeni grubun saldırısına uğradı. Türk ailenin evine zorla giren yaklaşık 40 kişilik Ermeni grup, ellerinde beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle aileye saldırdı.

"Damadım bıçakla yaralandı"

TRT Haber'de yer alan habere göre saldırıya uğrayan aile fertlerinden biri, "10 arabayla gelen 40 kişi benim biraderime saldırdı. Silahla ateş edildi. Polis inceleme yaptı. Benim damadım bıçakla yaralandı" dedi.

4 kişi yaralandı

Olayda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin kafatasında 3 çatlağın oluştuğu belirtildi.

"Resmen öldürmeye gelmişler. Bugün bir haberde cenaze haberi verebilirdik. Bir Türk vatandaş burada ölmüş diye haber yapabilirdik."

Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarıda silahla havaya ateş açtığı bilgisi de paylaşıldı.

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Türk aile, olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını vurguladı.

DÜNYA Fransa’da Türk aileye saldırı