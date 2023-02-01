Fransa'da evsizlik ve düşük yaşam kalitesi artıyor

Fransa'da kişisel konutu olmayan, kendileri için çok küçük bir yerde yaşayan veya temel konforlardan (mutfak, tuvalet, ısınma) yoksun olan insanları içeren vakfın tahminlerine göre, toplamda 4.15 milyon insan kötü barınma koşullarında yaşıyor.





Euronews'e göre yakıt yoksunluğu veya ödenmemiş faturaları olan kiracılar gibi durumları içeren rapordaki kesim, FAP'ın hesaplamalarına göre 12,1 milyon kişiyi yani nüfusun altıda birinden fazlasını ilgilendiriyor.





FAP, önceki yıllarda olduğu gibi, 2022'nin "yetersiz konutla mücadelede boş bir yıl" olduğu yargısına vararak hükümeti bu konuya yönelik adım atmada teşvik ediyor.



