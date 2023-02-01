|
Dünya

Fransa'da evsizlik ve düşük yaşam kalitesi artıyor

Abbé Pierre Vakfı (FAP), Fransa'da evsizlik ve kötü koşullarda yaşayanların arttığı konusunda uyardı. Vakıf, sunduğu yıllık raporunda, Fransa'daki evsizlerin sayısını 330 bin olarak tahmin etti. Bu, bir önceki yıla göre 30 bin daha fazla ve bu konudaki son INSEE çalışmasının tarihi olan 2012'ye kıyasla yaklaşık yüzde 130'luk bir artış. Rapor ayrıca hükümeti ve sorunu çözme çabalarının yetersizliğini de ele alıyor.

10:36 . 1/02/2023 Çarşamba
AFP
Fransa'da cadde kenarında bir evsiz

Fransa'da cadde kenarında bir evsiz

Fransa'da kişisel konutu olmayan, kendileri için çok küçük bir yerde yaşayan veya temel konforlardan (mutfak, tuvalet, ısınma) yoksun olan insanları içeren vakfın tahminlerine göre, toplamda 4.15 milyon insan kötü barınma koşullarında yaşıyor.


Euronews'e göre yakıt yoksunluğu veya ödenmemiş faturaları olan kiracılar gibi durumları içeren rapordaki kesim, FAP'ın hesaplamalarına göre 12,1 milyon kişiyi yani nüfusun altıda birinden fazlasını ilgilendiriyor.


FAP, önceki yıllarda olduğu gibi, 2022'nin "yetersiz konutla mücadelede boş bir yıl" olduğu yargısına vararak hükümeti bu konuya yönelik adım atmada teşvik ediyor.


#Fransa
#düşük yaşam kalitesi
#evsizlik
43 dakika önce
default-profile-img
Fransa'da evsizlik ve düşük yaşam kalitesi artıyor
Eyüpsultan’da ayağı takılıp düşen kadın ölümden döndü
Üreticiden markete gidince fiyatı uçan ürünler: Yüzde 248'lik fiyat farkı çıktı
Terör örgütlerini destekleyen ABD yüzsüzlüğü: Van Hollen'den Türkiye'ye F-16 tehdidi
e-Devlet'e bir yenilik daha: ÇKS işlemleri artık yapılabilecek
Chelsea Enzo Fernandez'i rekor bedelle transfer etti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.