Dünya Fransada gazeteler sayfalarını ışığı söndür tasarruf kampanyasına ayırdı
AVRUPA

Fransa'da gazeteler sayfalarını 'ışığı söndür' tasarruf kampanyasına ayırdı

Fransa Ticaret ve Sanayi Odası (CCI) ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gazeteler aracılığıyla elektrik tasarrufu çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi AA
Fransada gazeteler sayfalarını ışığı söndür tasarruf kampanyasına ayırdı
Arşiv

Ülkenin önde gelen basın organlarından Les Echos, Le Parisien'in de olduğu çok sayıda gazete, bugünkü sayılarında büyükçe bir fonda "Aydınlığın ülkesinde (ışığı) kapatmasını da biliriz" mottosuyla tasarruf kampanyasına ilişkin hazırlanan afişe yer verdi.

CCI logolu mavi fonlu afişin solunda büyük puntolarla "Enerji tasarrufu alanında tüm paydaşlar" yazısı yer alırken sağ tarafta "Beraber hareket edelim, firma sahipleri, girişimciler, şirketinizde enerji tasarrufu için harekete geçin" ifadesi yer aldı.

  • Afişin altında ise CCI internet sitesine yer verilerek iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ SIK YAŞANACAK

Fransa, yaz ortasından bu yana, Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi ve nükleer reaktörlerin bir kısmının bakımda olması nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

Ülke basını ve yetkililerin önemli gündemleri arasında enerji tasarrufuna ilişkin gündem üst sıralarda yer almaya başladı.

Ayrıca kışın çetin geçmesi durumunda Fransa'daki hanelerde de iş yerlerinde olduğu gibi günlük elektrik kesintilerine gidilmesi senaryolar arasında.

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