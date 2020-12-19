Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Fransada göçmenler sokağa indi Talep oturum izni
AVRUPA

Fransa'da göçmenler sokağa indi: Talep oturum izni

Fransa’da yüzlerce göçmen, başkent Paris’te gösteri düzenledi. BM tarafından ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla, çok sayıda derneğin ve sendikanın çağrısıyla 60'tan fazla kentte göçmenler, koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı.

Haber Merkezi AA
Fransa, 'Uluslararası Göçmenler Günü'nde protesto gösterilerine sahne oldu.
Fransa, 'Uluslararası Göçmenler Günü'nde protesto gösterilerine sahne oldu.

Fransa'da binlerce göçmen, oturum izni talebiyle gösteri düzenledi.

Birleşmiş Milletlerce (BM) ilan edilen "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" dolayısıyla, çok sayıda derneğin ve sendikanın çağrısıyla 60'tan fazla kentte göçmenler, koşullarının iyileştirilmesi için eylem yaptı.

Paris'teki Richelieu-Drouot Meydanı'nda toplanan eylemciler, Paris Belediyesi binasının çevresine kadara yürüdü. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, kalabalığın belediyeye yaklaşmasına izin vermedi.

Hükümet karşıtı pankart açtılar

Kendilerine oturum izni ve konut imkanı verilmesini talep eden göstericiler, hükümet karşıtı pankartlar taşıdı.

Marsilya, Lyon, Lille, Strasbourg, Rennes, Nantes ve Bordeaux gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

Gösterilerin organizatörleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, göçmenlere yönelik hiçbir adım atmamasına tepki gösterdi.

Göçmenler daha önce 3 kez, Paris başta olmak üzere birçok kentte gösteriler düzenlemişti.

Fransa’da polislerden şiddet itirafı: Sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik
DÜNYA
Fransa’da polislerden şiddet itirafı: Sadece göçmen çadırlarını yıkmakta iyiydik
Abone Ol Google News
Süpersonik SİHA geliyor

Süpersonik SİHA geliyor

Kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterebilecek.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​11 ay içerisinde 456 milyar liralık satış yapıldı.
Hayatının tamamını ormanda yaşayarak geçirdi

​Şehir tabelalarında şaşırtan düzenleme.

Patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Açılışını<br>Erdoğan yapacak

Açılışını
Erdoğan yapacak

​Üç ili birbirine bağlayan dev otoyol.

Ekipler belediye binasında arama yapıyor.
Biz terörist miyiz<br>bizi çekmeyin!

Biz terörist miyiz
bizi çekmeyin!

​'Dur' ihtarına uymayıp dehşet saçtılar.
Film sahnelerini<br>aratmadı

Film sahnelerini
aratmadı

Beş şüpheli apartmanda kıskıvrak yakalandı.
Katıksız<br>faşizmin izleri var

Katıksız
faşizmin izleri var

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tehditlere cevap verdi.
Sincar temizlenecek Ovaköy açılacak

Sincar temizlenecek Ovaköy açılacak

​Türkiye ile Irak, işbirliğini güçlendirecek çalışmaları hızlandırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.