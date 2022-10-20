Fransa'da grev dalgası: 12 nükleer santralde elektrik kesintisi gündemde

Liberation gazetesinin haberine göre, Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF kışın elektrik kesintisine gitme durumuyla karşı karşıya kaldı.

İki haftadır süren nükleer santral grevlerine Ardennes kentindeki Chooz-B nükleer santrali çalışanları da dahil oldu. Böylece ülkedeki 18 nükleer santralin 12'sinde grev devam ediyor.

DÜNYA Fransa'da hayat pahalılığı protesto ediliyor: Binlerce kişi sokaklara döküldü

Grevler nedeniyle de santrallerdeki enerji üretimi hayli düşük seviyelere indi. Bu durum ayrıca reaktörlerin bakımını da geciktiriyor.

Santrallerden sorumlu EDF ile işçi sendikaları arasında maaş artışına ilişkin görüşmelerden ise henüz sonuç çıkmadı.

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Nükleer reaktörlerin geç üretime başlaması durumunda kışın elektrik kesintisi riski bulunuyor.

FOTOĞRAF 13 FRANSA

Fransa'nın başkenti Paris'te onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi. Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı.



Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.



Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.



Ekonomi Bakanı için \"Bruno Le Maire maaşını bize ver\" yazılı pankartlar taşıdı.



ALMANYA

Alman havayolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de devam etti. Birçok kentte uçak seferleri iptal edildi. binlerce yolcu mağdur oldu.



Pilotlar sendikası, çalışma saatleri ve dinlenme günleri konusunda iyileştirme istiyor.



Eurowings yönetiminin 10 ek tatil günü teklifi sendika tarafından kabul görmedi ve 14 güne çıkarılması istendi.



Yönetim, artan maliyetler nedeniyle, grevin devam etmesi halinde sendikaya sundukları teklifi geri çekmekle tehdit etti.



BELÇİKA

Belçika'da da Charleroi Havalimanındaki güvenlik görevlileri grevdeydi. Havalimanı girişlerindeki kontrol noktalarında yığılmalar oldu. bazı noktalarda izdiham çıktı. Yaralananlar oldu.



Grevin ne kadar devam edeceği bilinmiyor.



Avrupa'da grev dalgası: Uçuşlar aksadı eylemler devam ediyor Avrupa ülkelerindeki grev ve protesto gösterileri dalgası yayılıyor. Fransa'da binlerce kişi, hayat pahalılığını protesto etti. Alman hava yolu şirketi Eurowings pilotlarının grevi de uçuşları aksattı. Belçika'da da güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.

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Grevler nedeniyle de santrallerdeki enerji üretimi hayli düşük seviyelere indi. Bu durum ayrıca reaktörlerin bakımını da geciktiriyor.

Santrallerden sorumlu EDF ile işçi sendikaları arasında maaş artışına ilişkin görüşmelerden ise henüz sonuç çıkmadı.

Nükleer reaktörlerin geç üretime başlaması durumunda kışın elektrik kesintisi riski bulunuyor.

HİDROELEKTRİK SANTRALİ ÇALIŞANLARI DA GREVE GİTTİ

Fransa Enerji Düzenleme Komisyonu (CRE) Başkanı Emmanuelle Wargon, EDF'den üretimin durduğu veya bakımdaki reaktörlerin bir an önce hizmete sokulmasını talep etti.

Wargon, grevlerin bu takvimi geciktirdiğini, çözüm bulunmadığı takdirde kışın elektrik tedarikinde ciddi sorunla karşı karşıya kalacaklarını belirtti.

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DÜNYA Avrupa’da grev dalgası: İşçiler düşük ücret karşısında isyan etti

Öte yandan, Genel İş Sendikasının (CGT) tüm meslek gruplarını devam eden petrol rafinerisi grevlerine yönelik çağrısıyla ülkedeki 3 hidroelektrik santralindeki çalışanlar da greve gitti.

Ayrıca geri dönüşüm merkezi, ısıtma şebekesi çalışanlarının yanı sıra enerji sektöründeki şirketlerin bünyesindeki işçiler, sendikaların desteğiyle maaş artışı talebinde bulunuyor.