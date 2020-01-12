Dünya Fransada grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda geri adım atıldı
AVRUPA

Fransa'da grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda geri adım atıldı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler şiddete dönüştü.
Fransa'da emeklilik reformuna karşı eylemler şiddete dönüştü.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı.

Philippe, emeklilik reformuna ilişkin sendikaların temsilcilerine gönderdiği mektupta, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün kaldırılacağını tekrar vurguladı.

AA
Sendikalardan 16 Ocak'ta reforma karşı ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapıldı.

Geçici olarak vazgeçildi

Reformda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini ifade eden Philippe, bunun yerine yapılacak uygulamanın, reformun finansmanına ilişkin düzenlenecek konferansta görüşüleceğini belirtti.

Philippe, bu konferansta alınan kararların nisan ayında açıklanacağını aktardı. Edouard Philippe, sendikaların temsilcileriyle nisandan önce bir uzlaşıya varılması halinde anlaşma sağlanan maddelerin reforma ekleneceğini belirtti.

Demokratik Çalışma Konfederasyonundan (CFDT) yapılan açıklamada, Philippe'in bu açıklamasından memnuniyet duyulduğu, reformla ilgili yapılması gereken diğer değişiklikler için mücadeleye devam edileceği bildirildi.

Genel İş Konfederasyonu (CGT) da bu açıklamayı yeterli bulmayarak reformun geri çekilmesi gerektiğini vurguladı. Sendikalardan 16 Ocak'ta reforma karşı ülke genelinde yeniden gösteri çağrısı yapıldı.

AA
Emeklilik reformu 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu ve 17 Şubat'ta Ulusal Meclise sunulacak.

Protesto gösterilerinde sesler yükseldi

Philippe, daha önce yaptığı açıklamada, emekli maaşının en az bin avro olacağını belirterek "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Emeklilik reformu 24 Ocak'ta Bakanlar Kurulu ve 17 Şubat'ta Ulusal Meclise sunulacak.

AA
Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya değiştirilmesini istiyor.

Reforma karşı bugün Paris başta olmak üzere ülke genelinde eylemler yapıldı. Paris'teki gösteride polis ile göstericiler arasında arbede yaşanmıştı. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etmişti. Protestocular, bir reklam panosunu ve birçok çöp bidonunu ateşe vermiş, çok sayıda iş yerinin camını kırmış ve çevreye zarar vermişti. Gösteride 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 38 gündür devam ederken sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya değiştirilmesini istiyor.

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