Dünya Fransada hayat pahalılığı protesto ediliyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
AVRUPA

Fransa'da hayat pahalılığı protesto ediliyor: Binlerce kişi sokaklara döküldü

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi, ülkedeki hayat pahalılığını ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki duyarsızlığı protesto etmek için sokaklara çıktı. Gösteriye Lille, Marsilya, Rouen gibi farklı kentlerden gelenler de katıldı.

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Haber Merkezi AA
Fransada hayat pahalılığı protesto ediliyor: Binlerce kişi sokaklara döküldü
Fransa'da halk sokaklarda.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon'un çağrısıyla düzenlenen protestoya, Yeşiller ve sol kesimleri temsil eden Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) de destek verdi.

Yerel saat ile 14.00'te Millet Meydanı'ndan yürüyüşe başlayan göstericilerin, Bastille Meydanı istikametinde ilerlemesi bekleniyor.

Göstericiler, maaşların artması, iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif bir politika izlenmesinin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının başlıca vaatlerinden tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesini talep ediyor.

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