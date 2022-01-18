Dünya Fransada iki kullanıcının bilgisini vermeyen Twitter yargılanıyor
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Fransa'da iki kullanıcının bilgisini vermeyen Twitter yargılanıyor

Sosyal medya platformu Twitter, Fransa’da yargıya taşındı. Fransız mahkemesi, Valiliğin paylaşımı altına yorum yazan iki kullanıcının bilgilerini savcılıkla paylaşmadığı gerekçesiyle Twitter'ı ve Fransa direktörünü yargıladı.

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Haber Merkezi AA
Fransada iki kullanıcının bilgisini vermeyen Twitter yargılanıyor
Arşiv

Fransa'da Twitter ve ülke direktörü Damien Viel, "adalete yardımcı olmayarak kamuya hakarette suç ortaklığı yaptıkları" gerekçesiyle yargılanıyor.

Versay Mahkemesi dün, Yvelines Valiliğinin Mart 2021'de Twitter'dan paylaştığı polisin Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı kontrollerini "Nazi uygulamalarına" benzeten iki kullanıcının bilgilerini yetkililerle paylaşmadığı gerekçesiyle Twitter ve Diel'i "kamuya hakarette suç ortaklığı yapmaktan" ve "resmi talebe cevap vermeyi reddetmekten" yargıladı.

İnanca saygısızlığı mahkeme affetmedi
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Savcı Philippe Toccanier, Twitter hakkında "kamu huzurunu, Fransız toplumunun düzgün işleyişini zedeleyen" ve "müsamahanın kaybedildiği asosyal bir ağ" ifadelerini kullanarak mahkemenin Twitter ve Viel'i azami olan 75 bin avro para cezasına mahkum etmesi talebinde bulundu.

  • Toccanier ayrıca Twitter'ın ana merkezi olan Twitter Inc'in "kasıtlı olarak" ve Fransız yargısı tarafından belirlenen zaman dilimi içerisinde talep edilen bilgileri iletmeyi reddettiğini, bu nedenle yasalara karşı geldiğini öne sürdü.

"Twitter Fransa yargısı yetkisi dışında"

Sanık Direktör Viel ise mahkeme heyetine verdiği savunmada, Twitter Fransa'nın veri depolamadığını, kullanıcı verilerinin İrlanda'da bulunan Twitter Inc şirketinde depolanıp işlendiğini ifade etti.

Twitter’a bir şok da Ankara’dan
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Twitter’a bir şok da Ankara’dan

"Twitter'ın ekonomik kalkınmasından sorumluyum ve başka hiçbir şey benim sorumluluğumda değil" diyen Viel, Genel Müdür olmadığını, Ülke Temsilcisi statüsünde olduğunu aktardı.

Viel'in avukatı Karim Beylouni de Savcılığın talep ettiği bilgilerin, Fransa'nın yargı yetkisi dışında bulunan ve iş birliği yapıp yapmama konusunda hür olan Twitter International'ın iyi niyetine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Mahkeme nihai kararını 21 Mart'ta yapılacak duruşmaya erteledi.

Dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu'ya arka çıkan çıkana: Tepkiler çığ gibi büyüyor
FOTOĞRAF 29
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Şarkıcı Sezen Aksu, iki hafta önce 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli yeni bir şarkı çıkardı.<br>
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Aksu'nun, sözleri kendisine ait olan şarkıda \"Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e...\" ifadelerini kullanması infiale neden oldu.<br>
Title
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ<br>Dini değerlere hakaret edilmesini hazmedemeyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi. <br>
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'DAVA AÇILSIN'<br><br>Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirtti.
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Bu tepkiler sonrası kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.
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Aksu'ya tepki gösteren siyasiler de vardı.<br>
Title
Aksu'ya AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz \"Modanız geçti\" diyerek sitem etti.<br>
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'HADDİNİ BİL MUSTAFA SANDAL'<br><br>Tepkilerin hedefindeki Sezen Aksu'ya ilk destek şarkıcı Mustafa Sandal'dan geldi.<br>
Title
Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren'in Twitter hesabından Sezen Aksu'yu eleştirdiği mesajını alıntılayan Sandal, Özveren'e, \"Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.” ifadeleri ile hakaret etti.<br>
Title
Sosyal medya kullanıcıları, Özveren'e hakaret edip Sezen Aksu'yu destekleyen Mustafa Sandal'a da tepki gösterdi.<br>
Title
Twitter'da, \"Haddini Bi Mustafa Sandal\" hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı.<br>
Title
<br>SEZEN AKSU'YA DESTEK VEREN ÜNLÜLER<br><br>Sandal'ın ardından Seda Sayan, Demet Akalın, Gülben Ergen, Berkay Şahin, Bengü, Niran Ünsal, Simge Sağın, Defne Samyeli ve Aynur Aydın konuyla ilgili paylaşımlarda bulundu.<br><br>
Title
Ünlü şarkıcılar, manevi değerlere hakaret eden Sezen Aksu'yu \"manevi değerimiz\" mesajlarıyla destek verdi.
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'KENDİNİZLE ÇELİŞİYORSUNUZ'<br><br>Sosyal medya kullanıcıları, \"Manevi değerlerimize hakareden eden biri manevi değerimiz olamaz, kendinizler çelişiyorsunuz\" diyerek Aksu'ya sahip çıkmaya çalışan şarkıcılara tepkilerini gösterdi.
Title
İşte Aksu'nun hadsizliğine sahip çıkan ünlüler ve paylaşımları:
Title
Seda Sayan
Title
Gülben Ergen
Title
Demet Akalın
Title
Berkay
Title
Aynur Aydın
Title
Bengü
Title
Defne Samyeli
Title
Niran Ünsal
Title
Simge Sağın<br>
Title
Sezen Aksu'nun dini değerlere hakaret ettiği için tepki çeken şarkının sözleri...
Title
Acısıyla, tatlısıyla<br>Ne şahane bir şey yaşamak<br>Dibe vurmak, dimdik durmak<br>Bin bahane, bin oyun kurmak<br>
Title
Binmişiz bir alâmate<br>Gidiyoruz kıyamete<br>Selam söyleyin o cahil<br>Havva ile Adem'e<br>Aha yine, aha yine<br>
Title
Önümüz uçurum, ardımız dağ<br>İlle yanacağız, yanacaklar<br>Elbette<br>Gül de var, diken de<br>
Title
Aşk da var, savaş da<br>Her şey hepimiz için<br>Kısmet hayatta<br>Yazın veda edişi<br>Şölenlerle, şarkılarla<br><br>Baharların gelişi<br>Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane<br>
Dini değerlere hakaret eden Sezen Aksu'ya arka çıkan çıkana: Tepkiler çığ gibi büyüyor
Şarkıcı Sezen Aksu, 'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısında dini değerlere hakaret etti. Şarkıda Hz. Adem ve Hz. Havva'ya 'cahil' diyen Aksu, sosyal medyada infiale neden oldu. Sezen Aksu'nun saygısızlığına arka çıkan bazı şarkıcılar da eleştirilerin hedefi oldu. Sezen Aksu ve Aksu'ya destek veren ünlülere de halkın tepkisi dinmiyor. On binlerce kullanıcı, bütün kutsal dinlerin ortak değeri olan Hz. Adem ile Hz. Havva'ya hakaret eden Sezen Aksu ve ona sahip çıkan sanatçıların özür dilemesi gerektiğini belirtti.


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