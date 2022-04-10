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Dünya Fransada İslam düşmanı cumhurbaşkanı adayına tepki Utanç kaynağısın
AVRUPA

Fransa'da İslam düşmanı cumhurbaşkanı adayına tepki: Utanç kaynağısın

Fransa’daki cumhurbaşkanı seçiminde bir seçmen, oyunu kullanan aşırı sağcı Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’a "utanç kaynağısın" diye tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Fransada İslam düşmanı cumhurbaşkanı adayına tepki: Utanç kaynağısın
Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour.

Fransa'da Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, oyunu kullanmak için başkent Paris’in 8. bölgesindeki Roquepine Spor Salonu'na geldi.

  • Aşırı sağcı aday oyunu kullanmak için salona gireceği esnada yaklaşan bir kişi, Zemmour’a "utanç kaynağısın" diye bağırdı.

Zemmour’un oy kullandığı seçim bürosu önündeki kampanya afişleri de tahrip edildi.

Seçim programında İslam, göçmen, Müslüman ve başörtü karşıtı vaatleriyle öne çıkan Zemmour, seçildiği takdirde ilk iş olarak aralarında göçmen kökenli Fransızların da olduğu 1 milyon kişiyi sınır dışı edeceğini açıklamıştı.

Kendisi de Cezayir kökenli Yahudi göçmeni olan Zemmour, Müslümanlardan, dini değerlerini bırakmalarını ve "Fransız değerlerini" benimsemelerini istiyor.

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