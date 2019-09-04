Fransa'da kadın cinayetleri

Fransa'da gündem kadın cinayetleri. Geçtiğimiz günlerde 21 yaşındaki genç bir kadının çöplükte cesedinin bulunması üzerine kadın dernekleri, yürüyüş düzenledi.

Ülkenin güneyindeki Cagnes-sur-Mer kasabasında birkaç gün önce birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen ve cesedi bir otoparktaki çöp yığının altında bulunan genç kadın için gösteri düzenlendi. Eylemde kadına yönelik şiddete tepki gösterildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ülkede geçen yıl 121, 2017'de ise 135 kadın aile içi şiddet sonucu hayatını kaybetmişti.



Fransa Demografik Etütler Enstitüsünün (INED) raporuna göre, ülkede her yıl yaklaşık 600 bin kadın cinsel saldırı ve şiddete uğruyor.

94 yaşındaki adam, 92 yaşındaki eşini döverek öldürdü

Fransa’nın güneyinde bulunan Occitanie bölgesinde 94 yaşındaki bir adam, 92 yaşındaki eşini darp etti. Şiddet gören kadın ağır yaralı olarak kızı tarafından hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Sorguya çekilen adamın psikolojik problemleri olduğu gerekçesiyle akıl hastanesine kaldırıldığı açıklandı. Hakim karşısına çıkarılacak eş hakkında daha fazla bilgi verilmezken, kadın hakları savunucuları alarma geçti.

Fransa’da gündem kadın cinayeti

Fransa’da kadın dernekleri Pazar günü 21 yaşındaki genç bir kadının çöplükte ölü bulunmasının ardından 2019’un 100. kadın cinayetine dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Fransa’da 2018 yılında İçişleri Bakanlığının verilerine göre 121 kadın cinayeti gerçekleşti.