Dünya Fransada kalkışma çağrısı yapan emekli asker tutuklandı
AVRUPA

Fransa'da kalkışma çağrısı yapan emekli asker tutuklandı

Fransız ordusuna, Macron hükümetine itaat edilmemesi için çağrıda bulunan emekli Fransız asker Christian Maillaud, suç örgütü kurma ve orduyu isyana teşvik suçlarından tutuklandı. Maillaud, orduya hükümete karşı başkaldırı çağrısı yapan CNT adlı hareketin, aralık ayından bu yana tutuklanan dördüncü lideri oldu.

Haber Merkezi AA
Fransada kalkışma çağrısı yapan emekli asker tutuklandı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa'da, orduya hükümete itaatsizlik çağrısı yapan "Fransa Ulusal Geçici Konseyi" (CNT) adlı hareketin üyesi, emekli jandarma tutuklandı.

ORDUYU İSYANA TEŞVİK

Franceinfo'nun haberine göre, Stan olarak da bilinen Christian Maillaud adlı 53 yaşındaki emekli jandarma, cuma günü Loire bölgesindeki Sorbiers kentinde gözaltına alındıktan sonra bugün, suç örgütü kurma ve orduyu isyana teşvik suçları yöneltilerek tutuklandı.

YENİ YÖNETİM İSTİYORLAR

Cusset savcısı Eric Neveu, Maillaud'un kendisine yöneltilen suçlamaların farkında olduğunu, CNT üyesi olduğunu ve yeni bir yönetim sistemi kurmak istediğini belirtti.

SEKİZ AYDIR ARANIYORDU

Sözde pedofili kurbanı çocukları kurtarma girişimi nedeniyle girdiği hapisten geçen kasım ayında çıkan Maillaud, aralık ayından bu yana "seçilmiş görevlilere, askerlere ve hakimlere CNT'ye mektuplar göndererek askeri isyana teşvik etmekle suçlaması"yla aranıyordu.

TUTUKLANAN 4'ÜNCÜ KİŞİ

Maillaud, orduya hükümete karşı başkaldırı çağrısı yapan CNT adlı oluşumun aralık ayından bu yana tutuklanan 4. lideri oldu.

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