|
Dünya
Fransa'da kasırga nedeniyle 26 bölgede turuncu alarm verildi
Fransa'nın kuzeybatısında etkili olan ''Gerard Kasırgası' sebebiyle 26 bölgede turuncu alarm seviyesine geçildiği ve kasırga sebebiyle bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde rüzgar hızının 163 kilometreye kadar ulaştığı açıklandı.
17:36 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
Fransa'da kasırga etkili oluyor.

Fransa'da kasırga etkili oluyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, başkent Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesi ile Manş Denizi'ne kıyısı bulunan Pas-de-Calais kenti ve Normandiya dahil ülkenin kuzeybatısında kasırga etkili oluyor.

"Gerard" olarak adlandırılan kasırga sebebiyle 26 bölgede turuncu alarm verildi.

Ayrıca Gironde kentinde rüzgarın yola devirdiği ağaca aracı çarpan 60 yaşlarındaki sürücü hayatını kaybederken, Nantes kentinde de yine rüzgarın yola devirdiği araca çarpan başka bir sürücü yaralandı.

Öte yandan, itfaiye ekipleri mahsur kalmalar nedeniyle 60'a yakın kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Kuzeydeki bazı bölgelerde de rüzgarın hızı saatte 163 kilometre hıza kadar ulaştı.

Gece saatlerinde Paris'in turistik sembollerinden Eyfel Kulesi'nin zirvesinde de sert şekilde hissedilen rüzgarın hızı saatte 132 kilometreye kadar çıktı.

Metoroloji İdaresine göre, fırtına nedeniyle Deux-Sevres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Finistere, Morbihan, Indre-et-Loire, Indre, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire ve Cher bölgelerinde de sarı alarm durumuna geçildi.

Sel oldu, elektrikler kesildi, tren seferleri iptal edildi

Kasırga nedeniyle Normandiya bölgesinde gün içinde belli bir saate kadar birçok tren hizmet veremeyecek.

Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF, seferlere başlamadan önce rayların durumunu kontrol için keşif trenleriyle deneme seferleri düzenleyecek.

Gerard Kasırgası sebebiyle ayrıca kuzey ve batı bölgelerinde yaklaşık 100 bin hane ve iş yerinin elektriği kesildi.

Calais kentinde de devam eden yağışlar nedeniyle sel oluştu.

Uyarılar için kullanılan yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı alarm kategorilerinde sarı dikkatli davranmaya, turuncu tehlike ihtimalinin yüksekliğine, kırmızı en yüksek risk durumuna işaret ediyor.


#elektrik
#Gerard Kasırgası
#sel
#ulaşım
#Fransa
2 saat önce
default-profile-img
Fransa'da kasırga nedeniyle 26 bölgede turuncu alarm verildi
Kapıyı açan ekipler şoke oldu: Evden tam 40 ton çöp çıktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'yle görüştü
Meteorolojiden fırtına uyarısı: Perşembe akşamına kadar sürecek
Borsa günü yükselişle tamamladı
2023 hac kayıtları, kura tarihi ve fiyatlarına ilişkin detaylar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.