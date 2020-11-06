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Dünya Fransada kedi alarmı 8 yıl sonra bulunmuştu, yine kayıplara karıştı
AVRUPA

Fransa'da kedi alarmı: 8 yıl sonra bulunmuştu, yine kayıplara karıştı

Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesinde 2012’de kaybolan kedi, 8 yıl sonra Finistere’de bulundu ancak yeniden kayıplara karıştı.

Haber Merkezi AA
Sahibi, Def isimli kedisini bulmak için sosyal medyayı kullanacağını söyledi.
Sahibi, Def isimli kedisini bulmak için sosyal medyayı kullanacağını söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais bölgesinde 2012’de kaybolan Def adlı kedi, 29 Ekim’de kuzeybatıdaki Finistere bölgesinde bir veteriner kliniğinde dövmesinden tanınarak bulundu. Def’in eski sahibi Stephanie Ledoux, kedisinin 2012 yılında taşındıktan sonra eski evlerine gittiğini ve geri döndüğünü ancak bir gün dönmeyerek kaybolduğunu belirtti.

Ayasofya'nın kedisi Gli'den kötü haber: Ayrı bir odada bakılacak
GÜNDEM
Ayasofya'nın kedisi Gli'den kötü haber: Ayrı bir odada bakılacak

Kedi evinden kaçtı

Kaybolduğunda 4 yaşında olan kedinin, fotoğraflarını sosyal medyaya yüklediğini anlatan Ledoux, şu an 12 yaşında olan Def’i kendisine gönderilen fotoğraflardan tanıyamadığını söyledi. Öte yandan, Def, Finistere’deki klinikten alınıp Pas-de-Calais bölgesine götürüldüğü sırada konulduğu kedi evinden kaçarak yeniden kayıplara karıştı.

  • Kedisine bugün kavuşmayı uman Ledoux, Def’i bulmak için yeniden sosyal medyayı kullanacağını dile getirdi.

Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
FOTOĞRAF 37
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin meşhur kedisi ’Gli’ camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor.
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Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
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Gli, 2004 yılında Ayasofya'da dünyaya geldi.
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ABD eski Başkanı Barack Obama’nın onu sevmesiyle bir anda hem ülkemizde hem de dünya gündemine yerleşen Gli şu anda 16 yaşında.
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Aslında ismi Gri’ydi ama şaşı olduğunu fark edince şakayla ismi Gli’ye döndü.
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Gli için acaba içinde bir imparatoriçe mi yaşıyor diye düşünebilirsiniz.
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Duruşuyla bakışıyla hakimiyetiyle çok farklı bir kedi.
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Gli’nin Ayasofya kültür envanterinde yer alıyor.
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İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:
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Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi" unvanını elinde bulunduruyor. İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:
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