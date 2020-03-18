Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor: 274 kişi hayatını kaybetti

Parislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı teşekkür

Paris'te halk, dün akşam saat 20.00'de korona salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına evlerinden destek verdi. Sosyal medyada organize olup aynı saatte balkon ve pencerelere çıkan binlerce Parisli, hastaları tedavi ederken risk altında olan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına ıslık ve alkışlarla teşekkür etti.