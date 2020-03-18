Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor: 274 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi.Ayrıntılar geliyor... FOTOĞRAF 14 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz gün koronavirüs ile savaşta olduklarını söyledi. Sokağa çıkma yasağı uygulanacağını da açıkladı. Paris sokağa çıkma yasağına hazırlanırken, binlerce insan kentten kaçmaya çalışıyor. Tren ve otobüs istasyonlarında büyük kuyruklar oluştu. Aynı zamanda pek çok havayolu şirketi korona virüs nedeniyle uçuşlarını askıya aldı. Bilet değiştirmek veya bilet ücretini geri almak isteyen yolcular burada da uzun kuyruklar oluşturdu. Gıda alışverişi yapmak için dışarı çıkmak serbest bırakıldı. Fotoğraf: Reuters Fotoğraf: Reuters İnsanlar, Paris’ten Londra’ya giden yüksek hızlı trenlerin olduğu ana istasyonları kullanıyor. Fotoğraf: Reuters Fotoğraf: Reuters Fotoğraf: Reuters Fotoğraf: Reuters Paris'in kapısına kilit vuruyorlar: İnsanlar şehri terk ediyor Avrupa'nın İtalya'dan sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülkesi olan Fransa'da sokaklar bomboş. Başkent Paris'te şehrin kapısına adeta kilit vuruldu. İnsanlar hava yollarına, tren garlarına ve otobüs terminallerine akın etti. Paris'ten kaçanlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2036766'); PID2.render('pid#comment-count-2036766'); BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder EKONOMİ Koronavirüs iş hayatını da etkiledi: 18 maddede çalışanların ve işverenlerin hakları DÜNYA Avrupa ülkeleri yaşlıları ölüme terk ediyor: Türkiye evde bakıma kadar her türlü imkanı sağlıyor GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı'nı açıkladı: En düşük emekli maaşı 1500 lira oldu