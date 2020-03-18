Dünya Fransada koronavirüs can almaya devam ediyor 274 kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Fransa'da koronavirüs can almaya devam ediyor: 274 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 89 kişi artarak 274'e, vaka sayısı ise 9 bin 134'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Paris'in kapısına kilit vuruyorlar: İnsanlar şehri terk ediyor
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz gün koronavirüs ile savaşta olduklarını söyledi.
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Sokağa çıkma yasağı uygulanacağını da açıkladı.
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Paris sokağa çıkma yasağına hazırlanırken, binlerce insan kentten kaçmaya çalışıyor.
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Tren ve otobüs istasyonlarında büyük kuyruklar oluştu.
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Aynı zamanda pek çok havayolu şirketi korona virüs nedeniyle uçuşlarını askıya aldı.
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Bilet değiştirmek veya bilet ücretini geri almak isteyen yolcular burada da uzun kuyruklar oluşturdu.
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Gıda alışverişi yapmak için dışarı çıkmak serbest bırakıldı.
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Fotoğraf: Reuters
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Fotoğraf: Reuters
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İnsanlar, Paris’ten Londra’ya giden yüksek hızlı trenlerin olduğu ana istasyonları kullanıyor.
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Fotoğraf: Reuters
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Fotoğraf: Reuters
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Fotoğraf: Reuters
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Fotoğraf: Reuters
Paris'in kapısına kilit vuruyorlar: İnsanlar şehri terk ediyor
Avrupa'nın İtalya'dan sonra koronavirüsten en çok etkilenen ülkesi olan Fransa'da sokaklar bomboş. Başkent Paris'te şehrin kapısına adeta kilit vuruldu. İnsanlar hava yollarına, tren garlarına ve otobüs terminallerine akın etti. Paris'ten kaçanlar istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu.


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