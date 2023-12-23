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Fransa'da muhalefet harekete geçti: İşgalci İsrail ordusundaki Fransız asıllı askerler hakkında suç duyurusu

Fransa'da muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin milletvekili Thomas Portes, terör devleti İsrail ordusundaki Fransız asıllı askerler için harekete geçti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portes, İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız asıllı asker hakkında, "Gazze'deki insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına 'ortaklık' ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Fransız milletvekili, İsrail ordusundaki Fransız askerlerin, terör devletinin gerçekleştirdiği soykırıma ortak olduğunu ifade etti.

20:10 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 20:35 - 23/12/2023 Cumartesi
AA
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes

Fransa'da, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız asıllı asker hakkında, "Gazze'deki insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına 'ortaklık' ettikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"Gazze'de siviller zorla yerlerinden edildi"

Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçların boyutuna dikkati çekti.

Muhalif milletvekili, Gazze ve Batı Şeria'da savaşan Fransız asıllı askerler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusu dilekçesini de paylaşan Portes, bölgede İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu kaydetti.

Thomas Portes, 7 Ekim'den bu yana yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere Gazze halkının yüzde 1'inin öldürüldüğünü anımsatarak, Gazze'de sivillerin zorla yerlerinden edildiğini vurguladı.

"Fransız askerleri soykırıma ortak oldu"

Milletvekili Portes, son iki ayda birçok uluslararası hukuk uzmanı ve insan hakları kuruluşunun, bölgede yaşanan zulümleri, "savaş suçları", "insanlığa karşı suçlar" veya "soykırım" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Gazze'de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirten Portes, Gazze'de görevli Fransız asıllı askerlerin bu suçlara "suç ortaklığı" yaptığını ve bu nedenle adalet karşına çıkmaları gerektiğini savundu.

Portes, Fransız adaletinin, bölgede görevli Fransızların uluslararası hukuka ve Fransız hukukuna aykırı eylemlerindeki sorumluluğu araştırmakla yükümlü olduğuna işaret etti.



#Fransa
#Fransız Asıllı Askerler
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#Savaç Suçu
#Suç Duyurusu
#İsrail Ordusu
39 dakika önce
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