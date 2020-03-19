Dünya Fransada ölümler rekor seyiyeye ulaştı Bir günde 108 kişi hayatını kaybetti
AVRUPA

Fransa'da ölümler rekor seyiyeye ulaştı: Bir günde 108 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Fransa'da salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı bugün 108 kişi artarak rekor kırdı. Vaka sayısı 10 bin 995'e çıkarken ülke genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 372'ye yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1861 artarak 10 bin 995'e yükseldiğini belirtti.

  • Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören kişilerin sayısının 1122'ye çıktığını aktaran Salomon, salgının ülkenin tamamına yayıldığını söyledi.

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 372'ye yükseldiğini duyurdu.

Ölenlerin yüzde 6'sının 60 yaş altında olduğunu kaydeden Salomon, Fransızlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Ülkede bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

İtalya'da krematoryum yetersiz kaldı, tabutlar askeri araçlarla taşındı
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İtalya'da koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen bölgesindeki Bergamo şehrinde bulunan krematoryum, ölü sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, tabutlara konarak askeri araçlarla başka şehirlere taşındı. O anlar kameralara yansıdı.


Macron'dan Fransızlara tepki

  • Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamayı ihlal edenlere tepki göstererek, "Bazı insanların park, plaja veya pazara gittiğini görüyorum. Bu kişiler bizim mesajımızı anlamadılar." dedi.

Dışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 4 binden fazla kişiye 135’er avro ceza verildi.

Üç doktordan Başbakan hakkında suç duyurusu

Fransız basınında yer alan haberlere göre 3 doktor, salgına karşı zamanında önlem almadığı gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve geçen ay görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulundu.

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