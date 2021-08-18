Dünya Fransada orman yangını paniği 7 bin kişi tahliye edildi
AVRUPA

Fransa’da orman yangını paniği: 7 bin kişi tahliye edildi


Fransa’nın güneyinde birçok bölgede yaşanan orman yangınları nedeniyle 10’dan fazla yol kapatılıp 7 bin kişi tahliye edildi. Kara ve hava müdahalesiyle yangın çalışması devam ederken 5 itfaiye erinin yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi İHA
Fransa’da orman yangını paniği: 7 bin kişi tahliye edildi
Fransa’da orman yangınları.

Fransa’nın güneyinde birçok bölgede Pazartesi günü başlayan yangınlara karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Yangının yoğunluk gösterdiği Var bölgesindeki yangın Saint Tropez sahilinden gözlenirken dumanlar ve aktif çalışan yangın söndürme uçakları vatandaşlar tarafından kaydedildi.

YOLLAR KAPATILDI


Yangın başladığından bu yana bölgeden 7 bin kişi tahliye edilirken, 10’dan fazla otoyol acil durum hariç kullanıma kapatıldı.

6 BİN 700 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ


Yaklaşık 900 itfaiye erinin müdahale ettiği yangında 6 bin 700 hektarı alan küle döndü. Yangınların etkin olduğu bölgelerden olan Aude bölgesi valiliğinden yapılan açıklamaya göre 5 itfaiye eri yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralandı.


Yolları kontrol etmek üzere toplam 120 jandarma eri görev alırken, 11 Canadair uçağı, 3 helikopter, ve 2 Dash yangın uçağı toplam 400 yangın sondürme seferi gerçekleştirdi.
Öte yandan Var bölgesinde Bormes-les-Mimosas kentinin kurtuluşunun anma törenine katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada "Ateş bize topraklarımızın, manzaralarımızın, günlük hayatımızı oluşturan pastoral yerlerin kırılganlığını ve tutuştuklarında cehennem olabileceğini hatırlatıyor.” dedi.

Abone Ol Google News
Marmara için uyarı

Marmara için uyarı

Saat verildi: ​Sel ve su baskınlarına dikkat.
Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

Kadro dışı bırakıldı ama af kapıda!

​Galatasaray'ın Marcao ile ilgili tavrı tartışmalara neden oldu.
BAE Başkanı Danışmanı Gargaş: Bin Zayed Erdoğanla tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı

Erdoğan Taliban ile görüşeceğini açıkladı.

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

Konutta yeni trend koruya komşu olmak

​Dap Yapı Nişantaşı'na Lüksün ötesini taşıyor

18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya Başbakanı Ahmed'i konuk ediyor.

​Çevik Bir ve Çetin Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.