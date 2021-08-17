Dünya Fransada orman yangınları Binlerce kişi tahliye edildi
AVRUPA

Fransa'da orman yangınları: Binlerce kişi tahliye edildi

Fransa’nın güneyindeki Var bölgesinde yer alan Gonfaron kasabası yakınlarında akşam saatlerinde başlayan yangın, 5 bin hektarlık alanı küle çevirdi. Alevlerle mücadele devam ederken

orman yangını nedeniyle bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.

Haber Merkezi AA
Fransada orman yangınları: Binlerce kişi tahliye edildi
Orman yangınları nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi.

Dünya genelinde birçok ülkede orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Fransa’nın güneyindeki Var bölgesine bağlı Gonfaron köyü yakınlarında akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye eri, yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderildi. Evlerden ve kamp alanlarından yaklaşık 6 bin kişi tahliye edildi.

İtfaiye Sözcüsü Delphine Vienco, "Binlerce insan önlem olarak tahliye edildi, ancak can kaybı yok" diyerek yangının hala çok şiddetli olduğunu vurguladı. Yerel yetkililer, alevlerin hızla yayıldığı yangında şu ana kadar yaklaşık 5 bin hektarlık alanın küle döndüğünü aktardı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise gece saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Gonfaron’a gideceğini ve yerel sakinin korunması için en kısa sürede bölgeye takviye kuvvetler gönderileceğini belirtti.

Yangın büyüyor

Ülkenin güneyindeki A57 otoyolu kenarındaki Gonfaron kasabası yakınlarında dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kuraklık ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek 5 bin hektarlık alana yayıldı.

Var Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, alevler 100 kadar eve ulaştı, 3 kişi hafif yaralandı, 19 kişi dumandan etkilendi.

Yaklaşık 900 itfaiye ekibinin mücadele ettiği alevler nedeniyle bölge yakınlarında yaşayan binlerce kişi ve kamp alanı tahliye edildi. Tahliye edilenlerden kesinlikle evlerine dönmemeleri istendi.

Yangın bölgesindekilerin güvenliğini sağlamak ve bölgeye giriş çıkışları kontrol etmek için 120 jandarma görev alırken, bölgedeki birçok yol trafiğe kapatıldı.

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