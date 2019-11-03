Dünya Fransada polis şiddeti Macronu protesto eden sarı yelekli eylemciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor
AVRUPA

Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da polis şiddeti: Macron'u protesto eden sarı yelekli eylemciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor

Fransa'da Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği görüntülerde polislerin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor. Sarı yelekliler ise 17 Kasım'da ülke genelinde düzenlenecek büyük eylemlere hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Polisin eylemcilere karşı şiddet uyguladığı görülüyor.
Polisin eylemcilere karşı şiddet uyguladığı görülüyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransız polisinin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor.

Fransız polisinden eylemcilere dayak
OYNAT 00:00
Fransız polisinden eylemcilere dayak
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransız polisinin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor.

Fransa'da polis şiddeti
OYNAT 00:00
Fransa'da polis şiddeti
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransız polisinin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor.

Öte yandan Toulouse kentinde yaklaşık 600 kişinin katıldığı eylemde, polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polisin eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiği gösteride, 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

17 Kasım'a hazırlanıyorlar

Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı. Sarı yeleklilerin, gösterilerin yıl dönümü olan 17 Kasım'da ülke genelinde büyük eylemler hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi ve nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

2018'de başlamıştı

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Gösteriler sırasında bugüne dek 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

Medyada tek bir haber yok

Fransız sokaklarında eylemciler ve polis arasında sert çatışmalar yaşanırken, France 24 ve Le Monde gibi önde elen Fransız yayın kuruluşlarında eylemlere dair bir haber bile olmaması dikkat çekiyor.
Esedin himayesinde saldırıyorlar

Esed'in himayesinde saldırıyorlar

PKK'lılar, rejim kontrolündeki bölgelerden saldırı düzenliyor.
DEAŞın kamp sorumlusu yakalandı

DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

5 ildeki DEAŞ operasyonunda dikkat çeken gözaltılar.
HDP kongresinde skandal

HDP kongresinde skandal

​Eli kanlı teröristler için ant içildi sloganlar atıldı.
Kirli plan devrede

Kirli plan devrede

PKK, Suriye'de çocuk ve kadınları sahneye sürdü.
Elazığ'da keşfedildi

Elazığ'da keşfedildi

​Dünyada eşine ender rastlanan yer.
MSB'den Fransa ve ABD'ye tepki

MSB'den Fransa ve ABD'ye tepki

​Barış Pınarı'nı hedef alan 2 ülkeye sert tepki.
"Onlar üşürse biz de üşürüz"

"Onlar üşürse biz de üşürüz"

​Evlat nöbetindeki anneler Mehmetçiğe atkı örüyor.
Tazeliğini koruyan ıspanak iddiası

Tazeliğini koruyan ıspanak iddiası

​Esenyurt'ta 1'i çocuk 25 kişi zehirlendi.
Bebek katillerine ağır darbe

Bebek katillerine ağır darbe

​TSK-MİT-EGM koordinesinde 1090 terörist etkisizleştirildi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Doğumda destek olmayan eş yandı

Doğumda destek olmayan eş yandı

​Yargıtay'dan boşanma davasında emsal karar.
Belgelerle 19 Mayıs <br>operasyonu

Belgelerle 19 Mayıs
operasyonu

Murat Bardakçı Türk Kahvesi'nde Ayşe Böhürler'in sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin üzerine gitmek yanlış

Türkiye'nin üzerine gitmek yanlış

​Dünyaca ünlü ekonomistten ABD'ye yaptırım tepkisi.
Rekor geldi

Rekor geldi

İstanbul Maratonu'nun kazananları belli oldu.
Gerekli <br>önlemler alındı

Gerekli
önlemler alındı

Bakan Selçuk'tan terör örgütü yandaşları tarafından tehdit edilen Seçil öğretmene destek.
Fransa'da polis şiddeti

Fransa'da polis şiddeti

​Macron'u protesto eden sarı yelekli eylemciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.