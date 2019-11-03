Fransa'da polis şiddeti: Macron'u protesto eden sarı yelekli eylemciler polisin sert müdahalesiyle karşılaşıyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransız polisinin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor.

OYNAT 00:00 Fransız polisinden eylemcilere dayak Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransız polisinin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Fransa'da polis şiddeti Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, polisin sert müdahalelerine sahne oluyor. Fransız medyasının yer vermediği, ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Fransız polisinin eylemcilere şiddet uyguladığı görülüyor. BiP'te paylaş

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Öte yandan Toulouse kentinde yaklaşık 600 kişinin katıldığı eylemde, polisle göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polisin eylemcilere biber gazıyla müdahale ettiği gösteride, 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

17 Kasım'a hazırlanıyorlar

Ülkenin çeşitli kentlerinde de eylemler yapıldı. Sarı yeleklilerin, gösterilerin yıl dönümü olan 17 Kasım'da ülke genelinde büyük eylemler hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi ve nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

2018'de başlamıştı

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Gösteriler sırasında bugüne dek 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

Medyada tek bir haber yok

Fransız sokaklarında eylemciler ve polis arasında sert çatışmalar yaşanırken, France 24 ve Le Monde gibi önde elen Fransız yayın kuruluşlarında eylemlere dair bir haber bile olmaması dikkat çekiyor.