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Dünya Fransada sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı
AVRUPA

Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı

Fransa'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris'te olaylar çıktı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ülkenin Lyon, Strazburg, Bordeaux gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Eylemlerde 32 kişi gözaltına alındı.
Eylemlerde 32 kişi gözaltına alındı.

Paris'te Sağlık Bakanlığının önünde toplanan eylemciler, Invalides Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı.

  • Çalışma koşullarının ve hastanelerdeki imkanların iyileştirilmesini talep eden eylemciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını iyi yönetmediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

Sarı yelekliler de gösteriye katılarak, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Eylemde gerginlik

Eyleme, siyah maskeli bir grubun katılmasıyla gerginlik yaşandı. Polis, çeşitli maddeler atan gruba, biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler, birçok çöp bidonunu ateşe verdi.

  • Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ülkenin Lyon, Strazburg, Bordeaux gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Sağlık çalışanları, 1 yıldan fazla süredir hastanelerde imkanların yetersizliği ve kötü çalışma koşulları nedeniyle hükümetten acil eylem planı bekliyor.

  • Ülkede, salgında hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde görev yapan sağlık çalışanları maske, test ve imkanların yetersizliği nedeniyle hükümete tepki göstermişti.
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