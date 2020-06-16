Fransa'da sağlık çalışanlarının düzenlediği gösteride olaylar çıktı Fransa'da sağlık çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için ülke genelinde gösteriler düzenlerken, başkent Paris'te olaylar çıktı. Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki eylemde 32 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ülkenin Lyon, Strazburg, Bordeaux gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 19:47 Son Güncelleme: 16 Haziran 2020, 19:53 AA