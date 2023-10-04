Fransa'da sağlık krizi: Yatak kapasitesi azaltıldı

Liberation'un haberine göre, ülkenin hemen hemen her bölgesinde, psikiyatri servislerinde yatak kapasitesi azaltılıyor.

Son olarak Nantes şehrinde Saint-Jacques Hastanesi'nin psikiyatri servisinin kapasitesi 3'te 1 oranında azaltıldı.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş'in (CGT) Üniversite Hastaneleri Merkezi'ne (CHU) kayıtlı üyeleri, Nantes'daki durumun endişe verici seviyede olduğunu ve hastaların sağlığını tehlikeye attığını söyledi.

Sendika üyeleri, hastanedeki özellikle 15-20 yaşındaki hastalara hizmet veren yataklı servislerin kısmi olarak kapatılmasının intihar riskini artırabileceğinden endişe ediyor.

Psikiyatri servislerinde krizin yaşandığı bir diğer hastane ise Sarthe bölgesindeki Mans. Psikiyatri servisi sorumlusu, Ouest France gazetesine verdiği röportajda, hemşire sayısının az olması nedeniyle hastanede 3 yatak ünitesinin kapatıldığını ve artık hastaların ihtiyaçlarına cevap verecek yeterliliğe sahip olmadıklarını kaydetti.

Hastane sorumlusu, Mans ve Nantes'ın yanı sıra Angers'te de personel yetersizliği nedeniyle yatak kapasitesinin azaltıldığını belirtti.

Fransa Hastaneler Federasyonu (FHF) verilerine göre, Kovid-19 ile baş gösteren sağlık krizi, hastanelerdeki kapasite sorununu artırdı. Yeterli sayıda çalışana sahip olmayan hastaneler, zorunlu olarak yataklı üniteleri kapatma yoluna gitti.

Fransa'da hastanelerin yüzde 40'ı personel yetersizliği sorunu ile karşı karşıya.

Fransa'nın Bretonya bölgesinde bir hastanenin acil servisinin 30 Eylül'de gece boyunca kapalı tutulması protestolara yol açmıştı. Aralarında eski cumhurbaşkanı adayı Philippe Poutou, Carhaix Belediye Başkanı Christian Troadec gibi siyasetçilerin de bulunduğu göstericiler, Carhaix Hastanesi'nin acil servisinin her gün ve aralıksız açık olmasını talep etmişti.

Ayrıca 28 Eylül'de de 6 aylık bir bebeğin, Carhaix Hastanesinin acil servisi kapalı olduğu için zamanında müdahale yapılamadığından hayatını kaybettiği iddia edilmişti.







