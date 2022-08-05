Dünya Fransada Seine Nehrinde mahsur kalan balinayı kurtarma operasyonları sürüyor
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Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan balinayı kurtarma operasyonları sürüyor

Fransa'da Seine Nehri'nde mahsur kalan beyaz balinanın durumunun "endişe verici" olduğu, balinayı kurtarma operasyonunun henüz olumlu sonuç vermediği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Fransada Seine Nehrinde mahsur kalan balinayı kurtarma operasyonları sürüyor
Seine Nehri'nde görüntülenen Beluga (Beyaz Balina)

Ulusal basında yer alan haberlerde, Paris'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta Seine Nehri'nde bulunan belugayı kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son günlerde Eure Valiliğinin seferber ettiği kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’in balinayı Seine'nin ağzına doğru yönlendirme çabalarına hayvanın izin vermediği kaydedildi.

'Durumu endişe verici'

Öte yandan, yetkililer, cilt değişikliklerinin gözlemlendiği balinanın zayıflaması nedeniyle durumunun "endişe verici" olduğunu, kurtarma operasyonunun ise henüz olumlu sonuç vermediğini aktardı.

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.

Beyaz balina salı günü Seine Nehri'nde tespit edilmişti.

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