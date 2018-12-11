Dünya Fransada silahlı saldırı 2 ölü, 10 yaralı
AVRUPA

Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Fransa'da silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Fransa'nın Strasbourg kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Şehir merkezinde silahlı bir kişinin etrafa rastgele ateş açtığı belirtildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

AA
Fransız polisi, saldırı sonrası şehrin birçok bölgesinde güvenlik önlemi aldı.
Fransız polisi, saldırı sonrası şehrin birçok bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Fransa'da, Strazburg kent merkezinde silah seslerinin duyulduğu, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, kentin önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

  • Bas-Rhin Valiliği, olayda 2 kişi hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilik, kimliği belirlenen saldırganın kaçtığını ve her yerde arandığını açıkladı.

Bölge kordon altına alınırken, tramvay seferleri durduruldu.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medyadan, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiği bilgisini paylaştı.

Macron toplantısını yarıda kesti

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olay nedeniyle Elysee Sarayı'ndaki toplantısını yarıda kestiği kaydedildi.

Bu arada, Strazburg'da bulunan Avrupa Parlamentosunun güvenlik sebebiyle sıkı korumaya alındığı ifade edildi.

Fransa'da silahlı saldırı
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Fransa'da silahlı saldırı
Fransa'nın Strasbourg kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Şehir merkezinde silahlı bir kişinin etrafa rast gele ateş açtığı belirtildi. Fransa polisi olayda, en az 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
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