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Dünya

Fransa'da şoke eden hırsızlık: Şık kıyafetlerle müşteri kılığında 10 milyon euro'luk mücevher çaldılar

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezinde bulunan ünlü bir kuyumcu dükkanına giren şık giyimli iki adam ve bir kadının, milyonlarca euro değerinde mücevher çaldığı açıklandı.

09:46 . 2/08/2023 Çarşamba
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Yaşanan olayla ilgili özel birim kuruldu.

Yaşanan olayla ilgili özel birim kuruldu.

Ünlü alışveriş caddesi Rue de la Paix'deki Piaget dükkanına öğle saatlerinde giren hırsızların, susturucu takılmış silah taşıdıkları ve dükkan çalışanlarını tehdit ederek yere yatmalarını istedikleri açıklandı. Vitrindeki mücevherleri çalan hırsızlar daha sonra olay yerinden yaya olarak kaçtı. Hırsızların çaldığı mücevherlerin değerinin 10-15 milyon euro civarında olduğu tahmin ediliyor.

Özel birim görevlendirildi

Olayda yaralanan olmazken, soruşturma için Fransa polisinin özel BRB birliği görevlendirildi. Fransız medyası iki erkek hırsızın gri takım elbise, kadın hırsızın ise yeşil bir elbise giydiğini yazdı. Henüz üç ay önce de aynı sokakta yaklaşık 100 metre uzaklıktaki bir başka mücevher dükkanı hırsızlar tarafından hedef alınmıştı. Bulgari mağazasına gündüz saatlerinde giren üç silahlı hırsız daha sonra motosikletlerle kaçmıştı.

Son 2 yılda hırsızlık sayıları artıyor

Fransa Mücevherat ve Saat Birliği Başkanı Sandrine Marcot, dükkanlara yapılan baskınların sayısının endişe verici olduğunu söyledi; "Sayı yıllar içinde dramatik şekilde azalmış olsa da, Covid salgını sonrası geçtiğimiz 1-2 yılda hırsızlık sayıları artıyor." dedi. Yaklaşık iki hafta önce de Paris St-Germain futbol takımının İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın Paris'teki evine giren hırsızlar, futbolcu ve eşini bağlayarak evdeki mücevher, saat ve diğer lüks ürünleri çalmıştı.


#Fransa
#Paris
#Rue de la Paix'deki Piaget
14 dakika önce
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