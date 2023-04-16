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Dünya

Fransa'da sular durulmuyor: Başbakan Borne'den 'Reformları hızlandıracağız' mesajı

Fransızları 12 kez sokağa döken tartışmalı emeklilik reformu yasası, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından zaman kaybetmeden imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Başbakan Elisabeth Borne'dan 'Reformları hızlandıracağız' açıklaması geldi.

10:24 . 16/04/2023 Pazar
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Macron emeklilik reformunu onayladı.

Macron emeklilik reformunu onayladı.

Fransa'da birçok iş kolunda grevlere neden olan reform ile ilgili tepkilere kulak tıkayan Macron, Anayasa Konseyi’nin olumlu kararından sonra yasa tasarısın imzaladı.


Bin 500 göstericiden protesto

Fransız basınındaki haberlere göre, Rennes kenti merkezinde tartışmalı emeklilik reformuna karşı olan yaklaşık bin 500 gösterici toplandı.


Polis ve göstericiler arasında arbede yaşanırken, polis göstericilere biber gazı ve TOMA'yla müdahale etti.



Sokaklar savaş alanına döndü

Protestocular arabaları ve çöp bidonlarını ateşe verirken, kent merkezindeki bazı mağazalar zarar gördü.


Valilik, gösteride bir jandarmanın yaralandığını ve 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.


Öte yandan, Paris, Lille, Lyon gibi kentlerde Fransızlar emeklilik reformuna karşı sokağa iniyor.



Başbakan'dan 'Reformları hızlandıracağız' mesajı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, yaptığı açıklamada, emeklilik reformundan sonra diğer reformları da hızlandırmaya kararlı olduğunu ifade etti.


#Fransa
#Macron
#Emeklilik reformu
44 dakika önce
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