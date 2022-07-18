Dünya Fransada tren seferleri aksayınca yolcular uzun süre tünellerde mahsur kaldı
AVRUPA

Fransa'da tren seferleri aksayınca yolcular uzun süre tünellerde mahsur kaldı

Rekor sıcaklıkların yaşandığı Fransa'da başkent Paris ve banliyöleri arasında yolcu taşıyan tren seferlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yolcular uzun süre tünellerde beklemek zorunda kaldı.

Trenlerde klima bulunmaması da yolcuların tepkisine yol açtı.

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Haber Merkezi AA
Fransada tren seferleri aksayınca yolcular uzun süre tünellerde mahsur kaldı
Fransa'da tren seferlerinin aksaması tepkilere yol açtı.

Aşırı sıcakların yaşandığı Fransa'da banliyö trenlerinde klima bulunmaması yolcuların tepkisine neden oldu.

Fransa basınındaki haberlere göre, bazı güzergahlardaki raylarda kimliği belirsiz kişilerin tespit edilmesi üzerine Paris ve banliyöleri arasında sefer yapan RER B ve RER D hatlarındaki tren seferlerinde ciddi aksamalar yaşandı.

Paris Nord - Chatelet les Halles istasyonu ile Orry-la-Ville - Coye, Paris Gare de Lyon, istasyonlarına yakın tünellerde yolcular uzun süre mahsur kaldı.

Dakikalarca tünellerde mahsur kalan yolcuların bir kısmı en yakındaki istasyonlara yürüyerek ulaşmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise dar alanda kalabalığın yığıldığı, bazı yerlerde de yolcuların telefonlarının ışıklarını açarak tek sıra halinde ilerlemeye çalıştığı görülüyor.

Bazı yolcular Twitter'dan hatlardan sorumlu şirketlere tepki göstererek zararlarının tazmin edilmesi talebinde bulundu.

Öte yandan 15 bölgede aşırı sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilen ülkede, Le Parisien gazetesi, söz konusu hatlarda çalışan trenlerde klima bulunmadığını aktardı.

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