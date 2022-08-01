Dünya Fransada Türk ordusunu durdurmalıyız bildirisi Terör örgütü YPG/PKKya sahip çıktılar
AVRUPA

Fransa'da 'Türk ordusunu durdurmalıyız' bildirisi: Terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktılar!

Fransa'da senatör Laurence Cohen'in girişimiyle farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter, yayımladıkları ortak bildiride Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu. Teröristlere 'Barışı tesis ediyorlar' diyerek sahip çıkan Fransız vekiller, Türkiye'yi hedef alarak, "Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" diyerek çağrı yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Fransada Türk ordusunu durdurmalıyız bildirisi: Terör örgütü YPG/PKKya sahip çıktılar!
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Fransa'da Türkiye'nin olası Suriye Operasyonu'na karşı çıkan vekiller bir bildiri yayınladı.

"Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlıklı bildiride senatörler, Türk hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama statüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını" iddia etti.

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan bildiride yer alan skandal ifadeler ise şöyle:

"SURİYE'DE BARIŞI İNŞA EDİYORLAR!"

"Suriye'nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar."

"BATILI ÜLKELER TÜRK ORDUSUNU DURDURMALI"

"Batılı ülkeler artık Türk ordusu tarafından işlenen ihlalleri görmezden gelmemelidir. Kürt savaşçılarının IŞİD'e karşı mücadeledeki kararlılığı tüm uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bugün unutulmuş görünüyorlar. Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Erdoğan, güney sınırları boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak istediklerini duyurmuş ve yeni operasyon sinyali vermişti.

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