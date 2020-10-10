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Fransa’da uçak kazası: Havada çarpıştılar 5 kişi hayatını kaybetti

İki uçak havada çarpıştı: 5 ölü

Fransa’da motorlu microlight uçağı ile turist uçağının havada çarpışarak bir evin bahçesine düştü. Kazada her iki uçakta bulunan toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Fransa’nın Indre-et-Loire bölgesindeki Loches kentinde motorlu microlight ile turist uçağı bugün yerel saatle 16.45’de havada çarpıştı.

Kazada microlight uçağında bulunan 2 kişi ile turist uçağında bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

İki uçakta bölgede bulunan bir evin bahçesine düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Loches Belediye Başkanı Marc Angenault, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakların düştüğü bölgede çok tahribat yaşanmadığını aktardı. Yaklaşık 40 itfaiyeci ve havacılık uzmanları kaza bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, kazaya sebep olan koşulların tespiti için inceleme başlatıldı.

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