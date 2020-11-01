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Dünya Fransanın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda yeni gelişme Gözaltı sayısı 6 oldu
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Fransa'daki saldırı: Nice'deki saldırıya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin öldürüldüğü saldırıda yeni gelişme: Gözaltı sayısı 6 oldu

Fransa'nın Nice kentinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı. Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Fransız basınında çıkan haberlerde, ülkenin Grasse semtinde söz konusu saldırıya ilişkin Cezayir vatandaşı iki kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

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Hastanedeki saldırganın ifadesi alınmadı

  • Saldırıya ilişkin daha önce dört kişi gözaltına alınmıştı. Saldırganlardan yaralı yakalananın hastanede tedavisi devam ettiği için henüz ifadesinin alınamadığı kaydedildi.

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Saldırgan 21 yaşında

  • Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard'in paylaştığı bilgilerde de saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğu, 20 Eylül'de İtalya’nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiği bildirilmişti.

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"Acil saldırı" seviyesi

  • Nice'deki Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirilmişti.
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