Dünya Fransadan Amazonlar için uluslararası fon önerisi
AVRUPA

Fransa’dan Amazonlar için uluslararası fon önerisi

Fransa’dan Amazonlar için uluslararası fon önerisi

Fransa hükümeti, Brezilya’daki Amazon ormanlarında çıkan yangınlar için yeni bir uluslararası fon kurulmasını önerdi. Fransa Denizaşırı Ülkeler Bakanı Annick Girardin’ın sunduğu öneride, Brezilya Ulusal Kalkınma Bankası’nın (BNDES) büyük yangınlar karşısında mevcut fon yönetiminin başarısızlığına dikkat çekildi.

Haber Merkezi IHA
Fransa’dan Brezilya’daki Amazon ormanlarındaki yangınlar için yeni bir uluslararası fon kurulması önerisi geldi.
Fransa’dan Brezilya’daki Amazon ormanlarındaki yangınlar için yeni bir uluslararası fon kurulması önerisi geldi.

Fransa’dan Brezilya’daki Amazon ormanlarındaki yangınlar için yeni bir uluslararası fon kurulması önerisi geldi. Fransa Denizaşırı Ülkeler Bakanı Annick Girardin’ın sunduğu öneride, Brezilya Ulusal Kalkınma Bankası’nın (BNDES) büyük yangınlar karşısında mevcut fon yönetiminin başarısızlığına dikkat çekildi.

  • Girardin, kurulacak fon yönetiminin devletlere bağlı kalmaksızın yerel aktörlere yangını engellemeye ve yeniden ağaçlandırmaya yönelik doğrudan somut bir şekilde mücadele eylemlerine tahsis edilebileceğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Biarritz kentinde düzenlenen G-7 Zirvesi’nde liderlerin Amazon’daki yangınlardan etkilenen ülkelere mümkün olduğunca çabuk yardım edilmesine karar verdiğini açıkladı.

2008’de oluşturulan Amazon fonuna katkı sağlayan ana aktörler arasında yer alan Norveç ve Almanya, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun politikaları nedeniyle ödemeleri askıya aldıklarını açıklamıştı.

Bin 633 yeni yangın daha çıktı

Öte yandan Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), yarısı Brezilya’nın Amazon bölgesini etkileyen bin 663 yeni yangın tespit etti.

  • Resmi rakamlara göre Brezilya’da bu yılın başından bu yana 78 bin 383 orman yangını çıktı. Bu rakam 2013 yılından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Amazonlar’da son yıllarda 550 bin kilometreden fazla yağmur ormanının kaybolduğu, sadece geçen Temmuz ayında 2 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alanın kaybolduğu bildirildi.

Ülkenin Amazon bölgesinde yer alan Par, Rondônia, Roraima, Tocantns, Acre ve Mato Grosso eyaletleri ise yangınları söndürmek için askeri yardım talep etti.

İzmir'de ağaçlandırma sahasında orman yangını
GÜNDEM
İzmir'de ağaçlandırma sahasında orman yangını
Kayıt parası soygunu!

Kayıt parası soygunu!

Velilerden para isteyen idareciler hakkında soruşturma.
İsrail belasını arıyor

İsrail belasını arıyor

İsrailli siyasetçilerin seçim öncesi 'Türkiye' düşmanlığı kabardı.
Onaylarsa iki yıldız geliyor

Onaylarsa
iki yıldız geliyor

​Galatasaray'da sürpriz transfer hareketliliği.
Kursaklarında bırakacağız

Kursaklarında bırakacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde konuştu.
Tahran'a yeni mesaj

Tahran'a yeni mesaj

​Trump, İran'la masaya oturmak istediklerini söyledi.
Faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü

​Selin vurduğu Terme'de köprü çöktü, 2 kişi yaralandı.

FETÖ'nün kritik <br>ismi tutuklandı

FETÖ'nün kritik
ismi tutuklandı

Emniyet ve MİT'in ortak operasyonu ile yakalanmıştı.
Veliler<br>kapıya dayandı

Veliler
kapıya dayandı

​İstanbul'da 16 bin liraya kayıt alan özel kolej şubelerini kapatınca yüzlerce kişi mağdur oldu.
Çin malı Mercedes

Çin malı Mercedes

Çuval dolusu para verip aldı, hayatı kabusa döndü.
Kara birliklerimiz <br>de girecek

Kara birliklerimiz
de girecek

Cumhurbaşkanı, büyük zaferin 948. yılı programında konuştu.
Bebeğini<br> kucağına aldı

Bebeğini
kucağına aldı

Doğumdan sonra eşi hastanede bıçaklanmıştı.
Tamamı satıldı

Tamamı satıldı

​İran'dan kriz çıkartan tanker için flaş açıklama.
Dilekçelerini onayladık

Dilekçelerini onayladık

​Bakan Akar'dan 'generallerin istifası' açıklaması.
İsrail-Suriye<br> karşı karşıya

İsrail-Suriye
karşı karşıya

​İsrail, Suriye topraklarına hava saldırısında bulundu.
Işık göründü<br>

Işık göründü

"Bir yıl sonra ölüm yolu olmaktan çıkacak."
Türkiye asla<br>geri dönmeyecek

Türkiye asla
geri dönmeyecek

​Enerji Bakanı Dönmez'den Doğu Akdeniz mesajı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.