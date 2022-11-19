Dünya Fransadan elektrik kesintileri duyurusu Ocak ayı öncesi tasarruflar artırılmalı
AVRUPA

Fransa'dan elektrik kesintileri duyurusu: Ocak ayı öncesi tasarruflar artırılmalı

Fransa şebeke operatörüne göre Ocak ayında elektrik kesintileri yaşanabilir. Operatör duyurusunda, söz konusu kesintilere karşı Aralık ayında daha az elektrik kullanılmasını tavsiye etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Fransadan elektrik kesintileri duyurusu: Ocak ayı öncesi tasarruflar artırılmalı
Foto: Arşiv.

Fransa Ulusal şebeke operatörü yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer santrallerinin mevcudiyetinin daha önce tahmin edilenden daha düşük olacağı için Ocak ayında elektriği kısma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

  • Operatör mesajında "Aralık ayında ve Şubat ayının sonundan itibaren durum daha az riskli görünüyor, ancak Ocak ayı artık bir önceki analize göre daha fazla risk içeriyor" ifadesi yer aldı.

Aylık bazda durum güncellemelerini yayınlayan operatör, elektrik talebindeki düşüşün önümüzdeki ay elektrik kesintisi olasılığını önceden tahmin edilenden daha az olası hale getirdiğini de kaydetti.

Ne olmuştu?

Ülkede daha önce de nükleer santrallerinin neredeyse yarısındaki onarım ve bakımların, geleneksel olarak enerji ihracatçısı olan Fransa'yı bu yıl ithalatçıya çevirebileceği haberleri çıkmıştı.

  • Fransa elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini 56 nükleer reaktörden üretiyor. Ancak, dün yalnızca 31 tanesi çevrim içiydi. Yıl sonuna kadar 15 ünitenin, 2023'ün ilk iki ayında ise 10 ünitenin daha yeniden başlatılması planlanıyor.

Macron: Dünyada yalnız iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok
DÜNYA
Macron: Dünyada yalnız iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok
Edirnedebomba paniği

Edirne'de
bomba paniği

Fünye ile patlatılan ​çantadan kıyafet çıktı.
Yeni bir sayfa aralanıyor

Yeni bir sayfa aralanıyor

'Tarih artık yeniden yazılmalı.'
Krizler ülkesinde sular durulmuyor: Şimdi de Oxford

​Katılım yüzde 99'u bulurken sınava giren öğretmenler mutlu ayrıldı.

​ASELSAN'ın yeni silahı göreve hazır.

İstiklal'deki bombalı saldırıda iki gözaltı daha.

Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.