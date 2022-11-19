Fransa'dan elektrik kesintileri duyurusu: Ocak ayı öncesi tasarruflar artırılmalı

Fransa Ulusal şebeke operatörü yaptığı açıklamada, ülkenin nükleer santrallerinin mevcudiyetinin daha önce tahmin edilenden daha düşük olacağı için Ocak ayında elektriği kısma riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Operatör mesajında "Aralık ayında ve Şubat ayının sonundan itibaren durum daha az riskli görünüyor, ancak Ocak ayı artık bir önceki analize göre daha fazla risk içeriyor" ifadesi yer aldı.

Aylık bazda durum güncellemelerini yayınlayan operatör, elektrik talebindeki düşüşün önümüzdeki ay elektrik kesintisi olasılığını önceden tahmin edilenden daha az olası hale getirdiğini de kaydetti.

Ne olmuştu?

Ülkede daha önce de nükleer santrallerinin neredeyse yarısındaki onarım ve bakımların, geleneksel olarak enerji ihracatçısı olan Fransa'yı bu yıl ithalatçıya çevirebileceği haberleri çıkmıştı.

Fransa elektriğinin yaklaşık yüzde 70'ini 56 nükleer reaktörden üretiyor. Ancak, dün yalnızca 31 tanesi çevrim içiydi. Yıl sonuna kadar 15 ünitenin, 2023'ün ilk iki ayında ise 10 ünitenin daha yeniden başlatılması planlanıyor.