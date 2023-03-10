Fransa'dan İsrail'e sert tepki: Filistinlilerin şehit edildiği Cenin baskını kınandı

Fransa, dün İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 6 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan baskını kınayarak, derin endişe duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'na saldıran ve Filistinlileri öldüren İsrail yönetimine sert tepki gösterildi.

Fransa'nın İsrail'in son saldırısını kınadığı ve derin endişeyle takip ettiği aktarılan açıklamada, "Fransa, işgalci güç konumundaki İsrail hükümetine uluslararası yükümlülükler kapsamında Filistinli sivilleri korumaya yönelik çağrısını yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Sivillere yönelik tüm şiddetin durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, iki devletli çözümün devamlılığı için siyasi bir perspektifin yeniden tesis edilmesinin aciliyeti vurgulandı.