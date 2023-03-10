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Dünya

Fransa'dan İsrail'e sert tepki: Filistinlilerin şehit edildiği Cenin baskını kınandı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin mülteci kampına düzenlediği ve 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği baskın Fransa tarafından kınandı. Yaptığı açıklamada İsrail yönetimine sert tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i 'işgalci güç' olarak belirtti.

18:45 . 10/03/2023 Cuma
AA
Fransa, İsrail'in Cenin baskınını kınadı.

Fransa, İsrail'in Cenin baskınını kınadı.

Fransa, dün İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 6 Filistinlinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan baskını kınayarak, derin endişe duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'na saldıran ve Filistinlileri öldüren İsrail yönetimine sert tepki gösterildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da 2023'ün başından bu yana 70 Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail için dikkat çeken 'işgalci güç' tanımlaması

Fransa'nın İsrail'in son saldırısını kınadığı ve derin endişeyle takip ettiği aktarılan açıklamada, "Fransa, işgalci güç konumundaki İsrail hükümetine uluslararası yükümlülükler kapsamında Filistinli sivilleri korumaya yönelik çağrısını yineliyor." ifadesi kullanıldı.

Sivillere yönelik tüm şiddetin durdurulması çağrısı yapılan açıklamada, iki devletli çözümün devamlılığı için siyasi bir perspektifin yeniden tesis edilmesinin aciliyeti vurgulandı.



#Filistin
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#tepki
2 hours ago
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Fransa'dan İsrail'e sert tepki: Filistinlilerin şehit edildiği Cenin baskını kınandı
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