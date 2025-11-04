Fransa'dan TikTok'a soruşturma: Reşit olmayanları intihara sürüklüyor

Paris Savcılığı, milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısı üzerine TikTok ile ilgili harekete geçti. Savcılık, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle TikTok'a ön soruşturma açıldığını ifade etti.
Fransa’da algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği şüphesiyle sosyal medya platformu TikTok’a karşı ön soruşturma açıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Parlamentodaki TikTok Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Sosyalist Parti (PS) milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısı üzerine harekete geçti.
Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.