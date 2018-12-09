Fransa'dan Trump'a yanıt: Burnunu sokmasın

Fransa hükümetinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Sarı Yelekliler eylemlerine ilişkin yorumlarına yanıt verildi.

Paris yönetimi, "Trump, Fransız siyasetine burnunu sokmamalı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da dün yapılan gösteriler devam ederken, "Paris Anlaşması, Paris'e pek yaramıyor. Fransa'nın tamamında protestolar ve isyanlar var. İnsanlar doğayı korumak için üçüncü dünya ülkelerine fazla para ödemek istemiyor. 'Biz Trump'ı istiyoruz!" diye bağırıyorlar. Fransa'yı seviyorum" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

OYNAT 00:12 Fransız polisi protestocu gencin parmaklarını kopardı Fransa'da protestocuların öfkesi dinmiyor. 'Macron istifa' sloganlarıyla Elysee Sarayı'na yürüyen göstericiler polisle çatışarak Paris meydanlarını savaş alanına çevirdi. Polisin plastik mermiyle müdahalesi sırasında bir göstericinin parmakları koptu.

1385 kişi gözaltına alındı

Fransa’da zamların iptal edilmesine rağmen ‘Sarı Yelekliler’in öfkesi dinmiyor. Eylemciler dün 4’üncü kez Paris sokaklarına akın ederek ‘Macron istifa’ sloganlarıyla Elysee Sarayı’na yürüdü. “Zenginler daha çok zenginleştirildi, orta ve alt düzeyde geliri olan vatandaşlar daha çok fakirleşiyor” sloganlarıyla Paris’te bir araya gelen göstericiler polisle çatışarak kent meydanlarını savaş alanına çevirdi.

Birçok aracın ateşe verildiği gösterilerde bir kepçeyi ele geçiren eylemciler güvenlik duvarını aşmaya çalıştı. Duman altında kalan başkentteki gösterilerde şu ana kadar 1385 kişinin gözaltına alındığı, 300 kişinin ise tutuklandığını açıklandı. 17’si polis, 135 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

DÜNYA Trump: Fransa sokaklarındakiler beni istiyorlar

DÜNYA Fransız polisi protestocu gencin parmaklarını kopardı