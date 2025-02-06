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Fransa'dan Ukrayna'ya savaş uçağı desteği: İlk Mirage 2000'ler teslim edildi

Fransa'dan Ukrayna'ya savaş uçağı desteği: İlk Mirage 2000'ler teslim edildi

14:556/02/2025, Perşembe
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Fransa Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürüyor
Fransa Ukrayna'ya askeri yardımlarını sürdürüyor

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ukraynalı pilotların Fransa'da aylar süren eğitimden geçtiğini belirterek, "Bugün ilk uçaklar Ukrayna'ya teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim tırmanırken Fransa'dan dikkat çeken bir hamle geldi.


Ukrayna hava savunmasına destek için Kiev'e gönderilen ilk Mirage 2000 savaş uçaklarının Ukrayna'ya ulaştığı bildirildi.

Sürece ilişkin bilgileri Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından paylaştı.


Lecornu, "Ukraynalı pilotların Fransa'da aylarca süren eğitimlerinin ardından, bugün ilk uçaklar Ukrayna'ya ulaştı." ifadelerini kullandı.


Fransa, çok amaçlı Fransız savaş uçağı Mirage 2000 ile Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmeyi amaçlıyor.


Ne olmuştu?


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Haziran 2024'te Mirage 2000 savaş uçaklarını Ukrayna'ya transfer edeceklerini, Ukraynalı pilotların bu kapsamda Fransa'da eğitim alacağını belirtmişti.


Macron, kaç adet savaş uçağı gönderileceğine ilişkin ise bilgi vermemişti.




#Fransa
#Ukrayna
#Emmanuel Macron

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