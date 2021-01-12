Fransa'dan yeni Whatsapp hamlesi: Kullanıcı bilgileri istenildiği zaman devlete verilecek

Geçen hafta, mesajlaşma hizmeti WhatsApp, birçok kullanıcıyı kişisel verileri Facebook şirketleriyle paylaşmak için yeni gizlilik kurallarını kabul etmeye zorladı. Kullanıcılar, şartları kabul etmedikçe uygulama hizmetini kullanamayacak.
YENİ HAMLE
Fransa’dan sosyal medya devlerinin yeni uygulamalarına karşı yeni bir hamle geldi.
VERİLERE DEVLETE GİDECEK
İddialara göre Twitter, WhatsApp gibi şirketler, kullanıcı sözleşmelerini Fransız yasalarına uygun hale getirecek ve kullanıcı bilgilerini istenildiği zaman devlete verecek. Aksi durumda ise bu şirketlere yıllık cirosunun %6’sı kadar para cezası verilecek.