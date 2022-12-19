Dünya Fransanın dünya kupası mağlubiyeti sonrası polisten sivillere sert müdahale
AVRUPA

Fransa'nın dünya kupası mağlubiyeti sonrası polisten sivillere sert müdahale

Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin'e 4-2 mağlup oldu. Fransa'nın maçın ilk yarısında şut dahi çekememesi sosyal medyada eleştirilere neden olurken ülkede sokaklar karıştı. Fransız polisi, mağlubiyetin ardından sokaklara dökülen sivillere sert müdahalede bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransanın dünya kupası mağlubiyeti sonrası polisten sivillere sert müdahale
Dünya kupası mağlubiyeti ardından Fransa'da sokaklar karıştı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası unutulmaz bir finale sahne oldu. Normal süresi 2-2, uzatmaların ise 3-3 bittiği karşılaşmada Arjantin, penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nı kazandı.

FRANSIZ POLİSİNDEN SİVİLLERE SERT MÜDAHALE

Fransa'nın maçın ilk yarısında şut dahi çekememesi sosyal medyaya damga vurdu. Dünya basınında da Fransa'ya karşı eleştiri haberleri yapılırken, ülkede sokaklar karıştı.

Polis, mağlubiyetin ardından sokaklara dökülen Fransız halkına sert müdahalede bulundu.

Fransa'nın dünya kupası mağlubiyeti sonrası polisten sivillere sert müdahale
OYNAT 00:28
Fransa'nın dünya kupası mağlubiyeti sonrası polisten sivillere sert müdahale
Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin'e 4-2 mağlup oldu. Fransa'nın maçın ilk yarısında şut dahi çekememesi sosyal medyada eleştirilere neden olurken ülkede sokaklar karıştı. Fransız polisi, mağlubiyetin ardından sokaklara dökülen sivillere sert müdahalede bulundu.

Dünya Kupası Arjantin'in
FOTOĞRAF 22
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Mbappenin Dünya Kupasının yanından geçtiği an.
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Altın ayakkabıya uzanan Mbappenin üzüntüsü.
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Enzo Fernandez, turnuvanın En İyi Genç Futbolcusu seçildi.
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Altın Eldiven, turnuvaya damga vuran Emiliano Martinezin oldu.
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Lionel Messi, turnuvanın En Değerli Futbolcusu seçildi.
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Lionel Messi
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Kupa seremonisinden kareler
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Lionel Messi, Dünya Kupasına bakıyor.
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Lionel Messinin Dünya Kupasını öptüğü an.
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Katar 2022 Dünya Kupasının Enleri
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Arjantin adına ikinci golü atan Di Maria, Dünya Kupasını öpüyor.
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Kupa seremonisinden kareler
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Karşılaşmaya 120. dakikada oyuna giren Paulo Dybala.
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Messi, Dünya Kupasını kaldırmadan önce cübbe giyiyor.
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Dünya Kupası Lionel Messinin ellerinde.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Messi ve De Paul, Dünya Kupasına bakıyor.
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Kupa seremonisinden kareler
Dünya Kupası Arjantin'in
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası unutulmaz bir finale sahne oldu. Normal süresi 2-2, uzatmaların ise 3-3 bittiği karşılaşmada Arjantin, penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'na uzandı. Dünya Kupası'nın Messi'nin ellerinde yükseldiği anlarla ilgili 22 fotoğrafa galerimizden ulaşabilirsiniz

Fransa Dünya Kupası finalinde şut çekemedi
SPOR
Fransa Dünya Kupası finalinde şut çekemedi
Kievde savaş izleri

Kiev'de savaş izleri

Rus tankları meydanlarda sergilendi.
Tarihin en iyisi

'Tarihin en iyisi'

​Dünya basını Arjantin'i ve Messi'yi konuşuyor.
Bakan Nebati: Türk liramızda sağladığımız istikrarlı duruşun etkisi görüyoruz

​Türkiye bir ilke daha imza attı: Hedefi başarıyla vurdu.

​Yeni Şafak Gabar Dağı'nın eteklerinde bulunan sondaj sahasına girdi.

Gören telefona sarıldı: Sis bombalarıyla tozu dumana kattılar.

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​Lionel Messi milli takım kararını açıkladı.

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