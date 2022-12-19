Fransa'nın dünya kupası mağlubiyeti sonrası polisten sivillere sert müdahale
Fransa, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası final maçında Arjantin'e 4-2 mağlup oldu. Fransa'nın maçın ilk yarısında şut dahi çekememesi sosyal medyada eleştirilere neden olurken ülkede sokaklar karıştı. Fransız polisi, mağlubiyetin ardından sokaklara dökülen sivillere sert müdahalede bulundu.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası unutulmaz bir finale sahne oldu. Normal süresi 2-2, uzatmaların ise 3-3 bittiği karşılaşmada Arjantin, penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nı kazandı.
FRANSIZ POLİSİNDEN SİVİLLERE SERT MÜDAHALE
Fransa'nın maçın ilk yarısında şut dahi çekememesi sosyal medyaya damga vurdu. Dünya basınında da Fransa'ya karşı eleştiri haberleri yapılırken, ülkede sokaklar karıştı.
Polis, mağlubiyetin ardından sokaklara dökülen Fransız halkına sert müdahalede bulundu.