Dünya Fransanın güneybatısında orman yangını 6 bin hektar alan kül oldu
AVRUPA

Fransa'nın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu

Fransa’da tarihinin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Gironde bölgesinde yeniden orman yangını çıktı, en az 6 bin hektarlık alan küle dönerken, 16 ev yandı, 6 bin kişi de tahliye edildi.

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Haber Merkezi İHA
Fransanın güneybatısında orman yangını: 6 bin hektar alan kül oldu
Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes’e de sıçradığı belirtildi.

Avrupa’da sıcak hava dalgasını etkisini sürdürüyor. Fransa, son iki ayda kıtada birden fazla orman yangınına yol açan sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla mücadele ediyor.

Ülkenin güneyinde geçtiğimiz ay ülke tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele edildiği Gironde bölgesinden yeniden alevler yükseldi. Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, orman yangını nedeniyle 500 itfaiyecinin seferber edildiği bildirildi.

İHA

Hostens komünündeki şiddetli yangının komşu bölge Landes’e de sıçradığı belirtildi.

Fransa'da orman yangınları 11 gündür sürüyor: 20 bin 800 hektar alan küle döndü
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Fransa'da orman yangınları 11 gündür sürüyor: 20 bin 800 hektar alan küle döndü

Hostens, Saint-Magne ve Belin-Beliet’te 6 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilen açıklamada, “Yangın, Belin-Beliet kasabasının çeşitli bölgelerinde 16 evi yok etti, herhangi bir yaralanma söz konusu değil” denildi.

Yangında şu ana kadar 6 bin hektar alanın kül olduğu aktarılırken, Gironde’dedeki yeni yangının Landiras’ta Temmuz ayında çıkan ve kontrol altına alınamadığı belirtilen yangından kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Gironde’de Temmuz ayında iki farklı noktada çıkan orman yangınlarında 20 bin hektardan fazla alan kül olurken, yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edilmişti.

Fransa'da bu yıl 50 bin hektardan fazla alan yandı

Lozere’nin güneybatısında iki gün önce çıkan yangın, Aveyron’a yayıldı. Yangında en az 700 hektar alan kül olurken, 3 binden fazla kişi tahliye edildi. Drum’da ise Cuma akşamı çıkan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Alevler 220 hektarlık alanı küle çevirdi, 3 itfaiyeciyi yaraladı. Pazartesi akşamı başlayan başka bir yangında ise Charente’nin güneyindeki 150 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’ne (EFFIS) göre 2022 yılının başından bu yana Fransa’da 50 bin hektardan fazla alan, orman yangınlarından etkilendi.

Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi
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Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyindeki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtilirken, 16 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.<br>
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İspanya'da ise 30 bin hektarlık alanın küle döndüğü, 3 bin 200 kişinin de tahliye edildiği açıklandı. Portekiz'de çıkan orman yangınlarının şu an kontrol altında olduğu ifade edildi.
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SANCHEZ'DEN ÖLEN İTFAİYECİ İÇİN TAZİYE MESAJI<br><br>Öte yandan İspanya'nın kuzeybatısındaki Zamora ilinde bulunan Ferreruela kasabasındaki yangına müdahale sırasında bir itfaiye personeli hayatını kaybetti.
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm düşüncelerim, bu gece Ferreruela'daki yangını söndürmek için çalışırken hayatını kaybeden itfaiye personelinin ailesi ve meslektaşlarıyla. Alevlerin önünde dinlenmeden savaşanların muazzam çalışmalarına teşekkür edebilecek sözcük yoktur\" dedi.
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Fransa ve İspanya'da orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor: Binlerce kişi tahliye edildi
Fransa'nın Bordeaux kentinin güneyi ve İspanya genelinde 5 gündür süren orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. On binlerce hektarlık alan küle dönerken, binlerce kişi de tahliye edildi.


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