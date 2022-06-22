Dünya Fransanın güneyindeki askeri bölgede çıkan yangının üçüncü gününde top mermisi patladı 28 itfaiyeci ve bir asker yaralandı
AVRUPA

Fransa'nın güneyindeki askeri bölgede çıkan yangının üçüncü gününde top mermisi patladı: 28 itfaiyeci ve bir asker yaralandı

Fransa'nın güneyinde bulunan Var bölgesindeki, Avrupa'nın en büyük askeri eğitim alanlarından birinde geçtiğimiz hafta sonu yangın çıktı. Top atışları sırasında çıkan yangın, dört günün ardından söndürülebildi. Söndürme çalışmaları esnasında bir top mermisinin patlamasıyla 28 itfaiyeci ve bir asker yaralandı. Bölgede 1800 hektar orman ise kül oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransanın güneyindeki askeri bölgede çıkan yangının üçüncü gününde top mermisi patladı: 28 itfaiyeci ve bir asker yaralandı
Foto/arşiv

Geçtiğimiz hafta sonu sabah saatlerinde 35 bin hektarlık Canjuers askeri eğitim alanında yapılan top ateşi yangına neden oldu.

Güvenlik gerekçesiyle yangın söndürme ekiplerinin geç müdahale ettiği alevler, ilk aşamada 700 hektarlık yeşil alanı kül etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aynı günün akşamı kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle pazar öğleden sonra yeniden yayılmaya başladı.

YANGININ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE TOP MERMİSİ PATLADI

Yeniden yayılan alevler, 7 yangın söndürme uçağı, itfaiye araçları ve yüzlerce itfaiyecinin çabalarına rağmen yüzlerce hektarlık alanı daha yaktı. Bölgeden gelen son bilgiye göre yangın 4'üncü günü sonunda söndürülebildi. Söndürme çalışmaları esnasında bir top mermisinin patlamasıyla 28 itfaiyeci ve bir asker yaralandı. Öte yandan bölgede 1800 hektar orman ise kül oldu.

ÜLKEDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Fransa'da birkaç gündür etkili olmaya başlayan ve bazı bölgelerde 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar nedeniyle 10'dan fazla bölgede kırmızı alarm verilmişti.

Sel, yangın, deprem: Dünyanın farklı noktalarında afetlerle mücadele var
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Seller, yangınlar, depremler... Dünyanın farklı noktalarında afetlerle mücadele var.
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Çin'in güneyinde Guanşi bölgesinde sel ve fırtınalar nedeniyle 3 bine yakın ev yıkıldı, yaklaşık 145 bin kişi de evlerinden tahliye edildi.
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Eyalete bağlı Guilin köyünde bine yakın kişinin mahsur kaldığı belirtiliyor. <br><br>
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Jiangşi eyaletindeyse fırtına ve sel 433 bin hektarlık araziye zarar verdi.
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Eyalette 500 bin kişinin afetten etkilendiği aktarılıyor.
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Yetkililer, afetzedelere sandallarla ulaşmaya çalışıyor.
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BANGLADEŞ'TE DURUM ENDİŞE VERİCİ<br><br>Sellerle boğuşan Bangladeş'in kuzeydoğusundaki Sylhet bölgesi, en ağır hasarı alan yerlerden.
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Yaklaşık 4 milyon kişinin bölgede mahsur kaldığı tahmin ediliyor.
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Hükümet, felaket bölgelerinde bulunanlara yardım ulaştırmak için kolları sıvasa da yollar, caddeler suya gömülü durumda.
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Botlarla afetzedelere yardım taşınırken, okullar da sığınağa dönüştürüldü.
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Kimi sallarla, kimi de suya karşı yüzerek kurtulmaya çalıştı.
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Ülkenin güneydoğusunda bulunan Çitagong kentindeki Chattogram Maa-O-Shishu Hastanesi yağmur sularına teslim oldu.
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Hastalar ve hastane çalışanları zor anlar yaşadı.
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Bangladeş
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Bangladeş
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Bangladeş
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İSPANYA ALEV ALEV<br><br>Güney Asya sellerle boğuşurken İspanya'daysa orman yangınlarıyla mücadele var.
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Ülke genelinde hava sıcaklıklarında düşüş kaydedilse de İspanya'nın kuzeyinde yangınlar sürüyor.<br>
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Aragon bölgesinde çıkan yangın, bir huzurevinin 77 sakinini tahliye etmeye zorladı.<br>
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Navarra'daki yedi kasabanın sakinleri de yaklaşan alevler nedeniyle evlerine dönemedi.<br><br>
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaleti de orman yangınlarına sahne olan yerlerden. Yaklaşık 7 bin 200 dönümlük ormanlık araziyi alevler sardı.<br><br>
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Yangının çıkış nedeni bilinmezken, söndürme çalışmaları devam ediyor.<br><br>
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KANADA KAVRULUYOR: 134 YILLIK SICAKLIK REKORU<br><br>Kanada'da da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar 134 yıllık rekoru geride bıraktı.<br><br>Kanada Meteoroloji Hizmetleri, Manitoba eyaletinde 37 derece olarak kaydedilen hava sıcaklığının, 1888 yılından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı.<br><br><br><br><br>
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HİNDİSTAN'DA CAN KAYBI 131'E YÜKSELDİ<br><br>Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam, Meghalaya ve Arunaçal Pradeş eyaletlerinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel, heyelan ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.<br><br>
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Assam Eyalet Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, dün 11 kişinin öldüğü Assam'da, aralarında 2 çocuğun da olduğu 7 kişiden haber alınamadığı belirtildi.<br>
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Açıklamada, yaşamını yitiren 131 kişiden en az 80'inin Assam'dan olduğu belirtildi.<br>
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Assam'daki 36 bölgenin 32'sinde 4,7 milyon kişi selden etkilendi.<br><br>
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Hindistan
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AFGANİSTAN'DA DEPREM: 285 ÖLÜ<br><br>Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 285 kişi yaşamını yitirdi.
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Yetkililer, depremden en çok Paktika vilayetinin Giyan ilçesi ile Host vilayetinin Spirey ilçesinin etkilendiğini bildirdi.<br><br>
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Depremde ilk belirlemelere göre 255 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkililer, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.<br><br>
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Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Kabil'den de bölgeye helikopterlerle destek gönderildiğini kaydetti.<br><br>
Sel, yangın, deprem: Dünyanın farklı noktalarında afetlerle mücadele var
Dünyanın farklı adreslerinde afetlerle mücadele var. Afganistan'ın Paktika vilayetinde gece meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde en az 255 kişi yaşamını yitirdi. Bangladeş'te yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32, Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı ise 131'e yükseldi. Çin'in güneyini de sel ve fırtına vurdu. İspanya ve ABD'de ise orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Kanada'da 134 yıllık sıcaklık rekor kırıldı.
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