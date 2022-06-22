Fransa'nın güneyindeki askeri bölgede çıkan yangının üçüncü gününde top mermisi patladı: 28 itfaiyeci ve bir asker yaralandı

Geçtiğimiz hafta sonu sabah saatlerinde 35 bin hektarlık Canjuers askeri eğitim alanında yapılan top ateşi yangına neden oldu.

Güvenlik gerekçesiyle yangın söndürme ekiplerinin geç müdahale ettiği alevler, ilk aşamada 700 hektarlık yeşil alanı kül etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aynı günün akşamı kontrol altına alınan yangın, rüzgarın etkisiyle pazar öğleden sonra yeniden yayılmaya başladı.

YANGININ 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE TOP MERMİSİ PATLADI

Yeniden yayılan alevler, 7 yangın söndürme uçağı, itfaiye araçları ve yüzlerce itfaiyecinin çabalarına rağmen yüzlerce hektarlık alanı daha yaktı. Bölgeden gelen son bilgiye göre yangın 4'üncü günü sonunda söndürülebildi. Söndürme çalışmaları esnasında bir top mermisinin patlamasıyla 28 itfaiyeci ve bir asker yaralandı. Öte yandan bölgede 1800 hektar orman ise kül oldu.

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ÜLKEDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Fransa'da birkaç gündür etkili olmaya başlayan ve bazı bölgelerde 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar nedeniyle 10'dan fazla bölgede kırmızı alarm verilmişti.