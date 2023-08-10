Fransa'nın La Rochelle kentindeki buğday silolarında yangın çıktı

France Bleu'nün haberine göre, sabah saatlerinde kentteki bir buğday silosunda yangın çıktı.

Silodaki buğdayı yukarı taşıyan bantta başladığı belirtilen ve civardaki üç siloya daha sıçrayan yangına, bölgeye gelen 100'e yakın itfaiye eri müdahale ediyor.