Fransa'ya insanlık dersi: Bu cami evsizlere ev oldu​

Müslüman topluma “ayrılıkçı” ithamlarının yöneltildiği ve göçmenlerin ısınmak için elbiselerini yaktığı Fransa’da başkent Paris yakınlarındaki Mantes Sud Camii, soğuk kış günlerinde sokaklarda kalan ve çoğunluğu göçmen olan evsizlere kapılarını açarak yürek ısıtan dayanışma örneği sergiliyor. Yveslines ilindeki Mantes Sud banliyösünde bulunan caminin yönetimi, bölgede kimse geceyi sokakta geçirmesin diye sosyal medyada sık sık duyuru yapıyor. Misafirhanesi bulunan ancak sığınanların sayısının çok olması nedeniyle bir bölümüne de yataklar serilen camide kalanlara 3 öğün sıcak yemek ikram ediliyor. Hz. Muhammed’in Mescid-i Nebevi’ye bitişik olarak yaptırdığı ve ihtiyaç sahiplerinin kaldığı yerden esinlenilerek kurulan As Suffa Derneği vasıtasıyla her gün yaklaşık 1000 kişiye ücretsiz akşam yemeği ulaştırılıyor.

REKLAM

DÜNYA Dayatmayı kabul etmiyoruz

Camiye sığınanlardan Nepalli göçmen Ishwor, büyük umutlarla Paris’e geldiğini söyledi. “Fransa’da yabancı bir insanın kalacak yer bulması çok zor. Bu Müslüman evi bizi misafir etti.” diyen Ishwor, Müslümanların kendisine bu soğuk gecelerde kapılarını açmasını unutmayacağını belirtti.

KAPIMIZI ÇALAN HERKESİ AĞIRLIYORUZ

Cami derneği başkanı Abdelaziz el Jaouhari, burayı 2015’te inşa ettiklerini söyledi. Jaouhari, “Hz. Peygamber’in sünnetine uymak istedik. Peygamberin mescidinde Suffa bölümü vardı, gidecek yeri, yiyecek yemeği olmayan kişi buraya giderdi.” diyen Jaouhari, “Tüm yıl boyunca özellikle evsizlere acil barınma sağlıyoruz. Caminin kapılarını açıyoruz. Gelenlerin uyuyabilecekleri yatakhane, doyabilecekleri yemekhane var. Giysilerini yıkama, banyo yapma imkanları da var. Sadece Müslümanları değil, kapımızı çalan herkesi ağırlıyoruz.” şeklinde konuştu.

DÜNYA Fransa'da Müslümanları hedef alan 'ayrılıkçı' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

Gönüllü kadınlar yemek hazırlıyor

Gönüllülerden Cezayir asıllı Aisha Bendoukha da her cumartesi gönüllü olarak derneğe geldiğini ve yardım işlerine koşuşturduğunu anlattı. “Kadınlar evsizlere, yurtsuzlara yemek hazırlamak için gönüllü oluyor. Her gün bu şekilde dünyayı değiştiriyoruz.” diyen Bendoukha, sadece misafirhanede günlük 150’den fazla kişiye yemek verdiklerini aktardı.

REKLAM

DÜNYA Fransa'da Müslümanın ölümü de zor

Diğer bir gönüllü Khedima Kadgam da derneğin kendilerine bu imkanı sunmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Gönüllü çalışanların sayısının günden güne arttığına ve herkesin kendi vazifesini en iyi şekilde yapmaya gayret ettiğine işaret eden Kadgam, “Yararlı olma gayesi bize güç veriyor, motivasyon sağlıyor ve daha fazla nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.