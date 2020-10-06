Fransa'yı Alex fırtınası vurdu: 4 kişi öldü, 20 kişiden haber alınamıyor

Fransa'nın güneydoğusu ile Nice kentinin iç bölgelerinde 1 Ekim’den beri etkili olan Alex fırtınası, şiddetli yağış ve sellere neden oldu.
- Özellikle cuma günü etkili olan aşırı yağışlar sonucu sellere ve saatteki hızı 186 kilometreye ulaşan rüzgarlara yol açan fırtına son iki gündür şiddetini yitirirken Meteoroloji İdaresi, alarm durumunu 11 bölgeden 6 bölgeye düşürdü, alarm seviyesi ise turuncudan sarıya indirildi.
Alpes-Maritimes bölgesi itfaiye yetkilileri fırtına nedeniyle 4 kişinin öldüğünü, en az 20 kişiden haber alınamadığını, 3 köyle iletişimin tamamen kesildiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yarın bölgeye gitmesi bekleniyor. Çok sayıda köprünün yıkılmasına neden olan fırtına, bölgede ciddi maddi zarara yol açtı.