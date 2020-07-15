Fransız arkeologlar Suriye'nin doğusunda gizli kazı çalışması yapıyor: Teröristler korumalık yaparak eşlik ediyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransız arkeologlar, Deyrizor ilinin kuzeydoğusundaki Doğu Garibe beldesi yakınlarında yer alan ve Şeyh Hamad Tepesi olarak bilinen Antik Dur Katlimnu Kenti'nde kazı çalışmaları yürütüyor.

Yılbaşından itibaren başlayan kazı çalışmalarında halihazırda en az 10 Fransız arkeolog ve uzman yer alıyor.

Çalışmalar genel olarak gizli ve gece saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin himayesinde gerçekleşiyor.

Kaynaklar, Fransızların antik kentten çıkardıkları kalıntılara veya tarihi eserlere el koyarak Fransız ve ABD askerlerinin varlık gösterdiği Ömer petrol sahasına taşıdıklarını ifade ediyor.

DÜNYA ABD ile Fransa Suriye’deki muhalif Kürtleri YPG/PKK için paravan yapmak istiyor

YPG/PKK'lı teröristler ise sivillerin antik kente yaklaşmasını yasaklayarak uyarılarına uymayanları alıkoymakla tehdit ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen ay Mısır, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerden gelen kaçak antika eserleri sattığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

DÜNYA Fransa da askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekiyor

Antik Dur Katlimnu Kenti

Deyrizor il merkezinden 70 kilometre uzaklıkta yer alan Antik Kent, Asur İmparatorluğu döneminin en önemli şehirlerden birisi olma niteliğini taşıyor.

İç savaş boyunca DEAŞ ve YPG/PKK'lı teröristlerce defalarca tahrip edilen antik kentte 1978-2010 yıllarında Alman arkeologlar tarafından kazı çalışmaları yürütülmüştü.

DÜNYA Fransa Suriye'de durmakta kararlı

Fransa'nın Suriye'deki varlığı

Fransa ordusu, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerde ABD'nin imkanları ve himayesinde varlık gösterebiliyor.

Fransızlar, halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada mevcut.

Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor.

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Fransa'nın, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde 200 civarında askeri bulunuyor.

Suriye'deki Fransız askerleri, "özel kuvvetler" ile "koalisyon güçleri içinde görev alan askerler" olarak iki tür birlikten oluşuyor.

OYNAT 02:46 Paris Büyükelçisi Musa Fransızların yüzüne söyledi: "Meşru hükümeti desteklemek suç" diyorsunuz, teröristi desteklemek değil mi? Türkiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız Senatosu Dışişleri Komisyonunda ders niteliğinde bir konuşmaya imza attı. Fransa'nın Libya konusudna takındığı çelişkili tavra dikkat çeken Musa, 'Türkiye Libya'da meşru hükümeti destekleyerek 'Tehlikeli bir oyun oynuyor' ama 'BAE ve Mısır Hafter'i desteklediğinde onlar dürüst oluyorlar ve tehlikeli olmuyorlar. Biraz çarpıcı değil mi?' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız olan Fransa 'casus uçaklar' gönderiyor Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız olan Fransa'nın Avrupa Birliği'ni kullanarak yaptığı girişimler başarısız oldu. Hafter güçlerinin en büyük destekçisi olan Macron yönetimi, şimdi de Türkiye'nin denizdeki adımlarını havadan takibe başladı.

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