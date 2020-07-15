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Dünya Fransız arkeologlar Suriyenin doğusunda gizli kazı çalışması yapıyor Teröristler korumalık yaparak eşlik ediyor
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
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Fransız arkeologlar Suriye'nin doğusunda gizli kazı çalışması yapıyor: Teröristler korumalık yaparak eşlik ediyor

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Fransız arkeologlar, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde gizlice yürüttükleri kazı çalışmalarında çıkardıkları kalıntılara veya tarihi eserlere el koyuyor. YPG/PKK'lı teröristler çalışmalarını genelde gece saatlerinde yürüten arkeologlara eşlik ederek korumalık yapıyor.

Haber Merkezi AA
Kazı çalışmaları gizli ve gece saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin himayesinde gerçekleşiyor.
Kazı çalışmaları gizli ve gece saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin himayesinde gerçekleşiyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fransız arkeologlar, Deyrizor ilinin kuzeydoğusundaki Doğu Garibe beldesi yakınlarında yer alan ve Şeyh Hamad Tepesi olarak bilinen Antik Dur Katlimnu Kenti'nde kazı çalışmaları yürütüyor.

Yılbaşından itibaren başlayan kazı çalışmalarında halihazırda en az 10 Fransız arkeolog ve uzman yer alıyor.

Çalışmalar genel olarak gizli ve gece saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerin himayesinde gerçekleşiyor.

Kaynaklar, Fransızların antik kentten çıkardıkları kalıntılara veya tarihi eserlere el koyarak Fransız ve ABD askerlerinin varlık gösterdiği Ömer petrol sahasına taşıdıklarını ifade ediyor.

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YPG/PKK'lı teröristler ise sivillerin antik kente yaklaşmasını yasaklayarak uyarılarına uymayanları alıkoymakla tehdit ediyor.

  • Fransa'nın başkenti Paris'te geçen ay Mısır, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerden gelen kaçak antika eserleri sattığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Antik Dur Katlimnu Kenti

Deyrizor il merkezinden 70 kilometre uzaklıkta yer alan Antik Kent, Asur İmparatorluğu döneminin en önemli şehirlerden birisi olma niteliğini taşıyor.

İç savaş boyunca DEAŞ ve YPG/PKK'lı teröristlerce defalarca tahrip edilen antik kentte 1978-2010 yıllarında Alman arkeologlar tarafından kazı çalışmaları yürütülmüştü.

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Fransa'nın Suriye'deki varlığı

Fransa ordusu, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerde ABD'nin imkanları ve himayesinde varlık gösterebiliyor.

Fransızlar, halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada mevcut.

Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor.

Fransa'nın, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgelerde 200 civarında askeri bulunuyor.

Suriye'deki Fransız askerleri, "özel kuvvetler" ile "koalisyon güçleri içinde görev alan askerler" olarak iki tür birlikten oluşuyor.

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