Fransız Bakan: Trump ekonomik savaş istiyor

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Slovakya’da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran aleyhindeki ambargolarının Avrupa’nın kendi bağımsız özel kurumlarını yaratmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Le Maire, "Bana göre, İran ile yaşanan kriz, Avrupa'nın kendi bağımsız mali kurumlarına sahip olabilmesi için bir fırsat olacaktır. Böylelikle istediğimiz ülkeyle ticaret yapabiliriz. Washington, İran ile ticaret yapabileceğimiz ya da yapamayacağımız yönünde karar alamaz" diye konuştu.

OYNAT 00:00 ABD, İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildi ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmanın geleceğine dair ilişkin açıklama yaptı. Trump, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiğini belirterek, İran'a yaptırım uygulayacağını dile getirdi.

"Trump, daha güçlü bir Avrupa’nın yaratılması için en iyi teşvik unsurudur" diyen Le Maire, Avrupa'nın Trump’tan sonra daha da güçlü olduğunu söyledi.

Le Maire şöyle devam etti:

Trump bir ekonomik savaş başlatmak istiyor, kazanacağını düşünüyor, fakat bu savaşta kimse kazanmaz

ABD yönetimi, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü Ağustos ayında resmen uygulamaya başladı.Enerji sektörünü de kapsayan ikinci bölümü 5 Kasım'da yürürlüğe girecek yaptırımların, son aylarda krizin eşiğine gelen İran ekonomisine büyük zarar veriyor.

AB, Fransa, İngiltere ve Almanya'dan ortak İran'a yaptırım konusunda net bir tavır sergilemişti. Avrupa ülkeleri, "İran'la ticaret yapan Avrupalı firmaları koruma konusunda kararlıyız" mesajı verdi.