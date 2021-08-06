Fransız basını Türkiye'nin Afrika'da artan etkinliğinden endişelerini manşete taşıdı: Fransa'nın canını yakıyor

Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğini artırmasından duyduğu endişeyi manşetine taşıdı. Bölgedeki büyükelçilik sayısını 42'ye yükselten Ankara, "yükselen kıta" Afrika ile ilişkilerine özellikle 2018'de hız verdi. Fransa basınından Le Monde gazetesi, Türkiye'nin kıtada artan etkinliğinin "endişe yarattığını" aktardı.

"Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'da ne gibi emelleri var?" sorusu ile başlayan haberde, "Bu soru, Fransa'nın ve Sahra'nın güneyindeki stratejik bölgede bulunan yerleşik yabancı güçlerin canını gün geçtikçe daha fazla yakıyor." denildi.

"Akdeniz'deki rekabet Afrika'ya taşındı"

"Şimdiye kadar Afrika'da Türkiye'nin çıkarlarının ekonomik nitelikte göründüğü" belirtilerek, Temmuz 2020'de Nijer ile Türkiye arasında imzalanan ikili savunma anlaşmasıyla askeri alanda ilk eşiğin aşıldığı kaydedildi. "Paris ve Ankara arasındaki çekişmeler daha çok Akdeniz'de yaşanıyordu. Ancak rekabetin Sahra Altı Afrika'da keskin hale gelme durumu dışlanamaz." görüşü paylaşıldı.

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DÜNYA Fransız basını Türkiye'nin artan etkinliğinden endişelerini manşete taşıdı





"Nijer güçlerini eğitecekler"

Anlaşmanın ayrıntılarından bahsedilen haberde, "Detayları gizli tutulan iş birliği, terör örgütü Boko Haram'a karşı mücadelede Nijer güçlerini eğitmek ve desteklemek için Türk askerlerinin bu ülkeye göndermeyi de kapsıyor." ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin politik nüfuzunun Nijer'in komşusu Mali'de de etkisini gösterdiği aktarıldı.

"Türkiye için fırsatlar yaratıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, Afrika'daki Fransız askeri varlığının yüzde 40 azaltılacağından bahsettiği bilgisine yer verilerek, şöyle denildi: "Stratejide yaşanan bu değişiklik, Türkiye gibi oyuncular için boşluk bırakıyor ve fırsatlar yaratıyor."

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