Dünya Fransız basını Türkiyenin artan etkinliğinden endişelerini manşete taşıdı
AVRUPA

Fransız basını Türkiye'nin artan etkinliğinden endişelerini manşete taşıdı

Fransız basını Türkiye'nin ülkedeki faaliyetlerini manşete taşıdı. "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya nasıl sızıyor?" başlıklı haberde, Fransız istihbarat servislerinin Elysee Sarayı'na gönderdiği bazı raporların, Ankara'nın ülkedeki Müslümanlar üzerindeki artan etkisinden endişe duyulduğunu gösterdiği aktarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron

Fransız basınından Le Journal du Dimanche, Türkiye ile ilgili duyduğu kaygıyı manşetine taşıdı. "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'ya nasıl sızıyor?" başlıklı haberde, Fransız istihbarat servislerinin Elysee Sarayı'na gönderdiği bazı raporların, Ankara'nın Fransa toprakları üzerindeki artan etkisinden endişe duyulduğunu gösterdiği aktarıldı.

  • Söz konusu raporların Ekim 2020'de Elysee'ye iletildiği ifade edildi.

"Fransa'da Türk etkinliği arttı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2018'de Paris'i ziyaret ettiğinde, Fransız Müslüman İnancı Konseyi (CFCM) liderlerine seslenerek, "Fransa Müslümanları bizim korumamız altında. Size dokunanlar bana dokunmuş olur." ifadesini kullandığı belirtildi.

  • Ziyaretin üzerinden geçen 3 yılın ardından istihbarat raporlarının, Fransa'daki Türk etkinliğinin arttığını doğruladığı kaydedilerek, şöyle denildi:

"Fransız uzmanların işaret ettiği bu 'etki vektörleri', esas olarak Türk göçmen nüfusu üzerinde, aynı zamanda Müslüman örgütler aracılığıyla ve hatta son zamanlarda yerel siyasi yaşamda seçilmiş yetkililere verilen destekle hareket ediyor."

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"Fransız istihbaratı, Maarif'i yakından izliyor"

Türkiye Maarif Vakfı'ndan (TMV) da bahsedilen haberde, bu kurumun onlarca ülkede kendini "Türkiye'nin kültürel etkisine adadığı" bildirildi. 2019 yılında TMV tarafından Fransa'nın Strazburg kentinde, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik açılan eğitim merkeziyle ilgili, "Maarif, Fransız istihbaratı tarafından yakından izleniyor." bilgisi paylaşıldı.

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