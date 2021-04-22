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Dünya Fransız komedyen MBala Türkiyeden sığınma talep edecek Bana yapılan ırkçılık artık katlanılamaz düzeyde
AVRUPA

Fransız komedyen M'Bala Türkiye'den sığınma talep edecek: Bana yapılan ırkçılık artık katlanılamaz düzeyde

Komedyen Dieudonne M'Bala, Fransa'da, siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bazı çevrelerin kendisini sürekli tehdit ettiğini, defalarca ölüm tehdidi aldığını, gösterilerinin engellendiğini söyleyerek Türkiye'den sığınma talebinde bulunacağını açıkladı. Fransa'da hayatın kendisi için yaşanılmaz olduğunu ve baskıların giderek arttığını belirten M'Bala "İslam Peygamberi Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yapılıyor ve bunlar devlet desteği alıyor. Ama bana destek vermedikleri gibi gösterilerimi yasaklıyorlar. Kendisine büyük bir saygı duyduğum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık bir mektup hazırlıyorum. Ülkenizde ifade özgürlüğü anayasal olarak koruma altına alınmış. Siyasi sığınma talebinde Türkiye'yi tercih ettim" dedi.

Haber Merkezi AA
Fransız komedyen MBala Türkiyeden sığınma talep edecek: Bana yapılan ırkçılık artık katlanılamaz düzeyde
Dieudonne M'Bala

Kamerunlu baba ve Fransız annenin çocuğu olarak 1966'da Fransa'da dünyaya gelen Komedyen Dieudonne M'Bala, Fransa'da ölüm tehditleri aldığı ve gösterilerine hiçbir şekilde izin verilmediğini belirterek, Türkiye'den siyasi sığınma talep edeceğini söyledi.

"Siyasetçiler dahil ölümle tehdit ediyorlar"

Fransa'da yaşadığı süreçleri ve Türkiye izlenimlerini paylaşan M'Bala, siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bazı çevrelerin kendisini sürekli tehdit ettiğini, defalarca ölüm tehdidi aldığını, gösterilerinin engellendiğini ve kişilik haklarına sistematik saldırılar düzenlendiğini savundu. Türkiye'ye sığınma başvurusu yapmak için hukuki hazırlıkları tamamlamak üzere olduğunu dile getiren M'Bala, yaşadıklarını şu sözlerle paylaştı:

"İslam karşıtlığı devlet desteği alıyor"

"Fransa'da eleştiriyle ilgili çifte standart uygulanıyor. Artık Fransa'da ifade özgürlüğü yok gibi hissediyorum. Özellikle benim gibi insanlar için. Siyahiler ve Müslümanlar üzerine yapılan birçok gösteri var. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yapılıyor mesela ve bunlar devlet desteği alıyor. Charlie Hebdo gibi. Ama bana destek vermedikleri gibi gösterilerimi yasaklıyorlar."

"Afrika kökenliler için iş yapmak çok zor"

Fransa'da yaşadığı güvenlik sorunlarına değinen M'Bala, Afrika kökenli olduğu için kendisi gibilerin çalışmanın çok zor olduğunu dile getirerek, ülkenin en popüler komedyenlerinden biri olmasına rağmen iş yapamadığını anlattı.

"Beni maymun olarak çiziyorlar"

M'Bala, "Fransa Başbakanı gösteri yapamamam için her şeyi yapıyor, binlerce insanın gösterilerime gelmesinden, başarımdan rahatsız oluyor. Ölüm tehditleri aldım, televizyonda bile tehdit edildim. Charlie Hebdo dergisi sistematik olarak beni maymun, beyni olmayan insan gibi çiziyor. Bana yapılan ırkçılık, Müslümanlara karşı yapılan ırkçılığa benziyor. Artık bu ırkçılık benim için katlanılamaz düzeye geldi ve artıyor" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak iltica başvurusunda bulunacağını belirten M'Bala, şöyle devam etti: "Kendisine büyük bir saygı duyduğum Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mektup hazırlıyorum. Ülkeniz ifade özgürlüğü anayasal olarak koruma altına alınmış. Ülkenizde doğal bir saygı olduğunu hissediyorum. Bu saygıyı artık Fransa'da hiçbir şekilde hissetmiyorum. Fransa'da artık bu durum geçerli değil. Bunun için siyasi sığınma talebinde Türkiye'yi tercih ettim.

"Kendimi Türkiye'de daha rahat hissediyorum"

Türkiye kapıları Doğu ve Batı'ya açılan ve ikisi arasında bir sentez. Bunun için tarihle dolu, güçlü ve saygı dolu bir ülke. İstanbul'da sokaklarda Paris'e göre daha az problem olduğunu hissediyorum. Daha sakin ve daha fazla aile ortamı olan bir şehir. Aynı zamanda eğlenen gençleri de görüyoruz. Her şey var. Kendimi Türkiye'de Fransa'dan daha rahat hissediyorum."

"Dışardan görünen Türkiye imajı gerçeği yansıtmıyor"

M'Bala, Türkiye hakkında çok güçlü önyargıların olduğunu vurgulayarak, sözlerini, "Midnight Express (Geceyarısı Ekspresi) diye bir film var. Televizyonlarda çok gösterim alan bir yapım ve şimdi herkes bana bu filmden bahsediyor. Türkiye kesinlikle orada gösterilen bir ülke değil. Gelenler zaten şaşırıyor. Fransa'ya göre daha modern bir ülke. Kesinlikle insanların hayal ettiği bir yer değil. Dışardan görünen Türkiye imajı gerçeği yansıtmıyor" diye tamamladı.

Fransız komedyen Türkiye’den siyasi sığınma talep edecek: Burada kendimi güvende hissetmiyorum
DÜNYA
Fransız komedyen Türkiye’den siyasi sığınma talep edecek: Burada kendimi güvende hissetmiyorum
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